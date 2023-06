Ecco il sostituto di Tonali: accordo trovato, le cifre

Il Milan ha raggiunto l’accordo con un altro centrocampista: adesso si tratta di sistemare tutto con il suo club di appartenenza.

Non solo Ruben Loftus-Cheek, il Milan prenderà almeno altri due rinforzi in mediana. Considerando la partenza di Sandro Tonali direzione Newcastle e il lungo stop dell’infortunato Ismael Bennacer, è chiaro che il reparto abbia bisogno di essere migliorato.

L’inglese del Chelsea è il primo tassello, già nel mirino di Paolo Maldini e Frederic Massara prima del loro addio. Il club rossonero ha investito 20 milioni di euro, bonus compresi, e si appresta a fare altri investimenti. Bisogna costruire un centrocampo ben assortito e la dirigenza sta provando a mettere insieme giocatori con caratteristiche precise, sia a livello fisico sia a livello tecnico-tattico.

Calciomercato Milan, nuovo centrocampista dall’Olanda: intesa raggiunta

Tra gli obiettivi c’è Tijjani Reijnders, classe 1998 che milita nell’AZ Alkmaar. Gli osservatori del Milan lo hanno seguito attentamente nell’ultima stagione, molto positiva: 7 gol e 12 assist in 54 presenze totali. La trattativa è partita.

Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, il club rossonero e Reijnders hanno già raggiunto un accordo sul contratto: quinquennale da 1,7 milioni di euro netti annui. Il giocatore, che ha anche delle richieste dalla Premier League (non da top club), ha dato la sua preferenza al Milan e spera che il trasferimento si concretizzi.

Adesso serve trovare l’accordo con l’AZ Alkmaar, che vuole incassare 18-20 milioni dalla cessione del suo gioiello. Trapela abbastanza fiducia da via Aldo Rossi. C’è anche una curiosità: Billy Beane, reso celebre dal film Moneyball e consulente da anni di Gerry Cardinale, ha una quota di minoranza dell’AZ e collabora con il club. Questo fattore potrebbe aiutare l’operazione.

Alto 1,85 metri, Reijnders è un centrocampista ben messo sotto l’aspetto tecnico, ha visione di gioco e calcia bene con entrambi i piedi. Sa rendersi pericoloso con tiri dalla media distanza e gli piace anche inserirsi in fase offensiva. In carriera ha giocato anche come trequartista, può agire sia in una mediana a due sia da mezzala in una a tre.

È un calciatore di qualità e può fare molto comodo a Stefano Pioli, che ha bisogno di elevare il tasso tecnico del suo centrocampo. L’olandese può essere un innesto adatto alle esigenze del mister. Può portare anche dei gol, cosa che finora è abbastanza mancata alla mediana rossonera: il reparto segna poco.