Mauro Icardi offerto al Milan: risposta definitiva

C’è anche un ex Inter tra i giocatori proposti al Milan in queste settimane: si tratta di Icardi, che tornerebbe volentieri in Italia.

A Stefano Pioli serve un nuovo centravanti, non c’è dubbio. Il peso dell’attacco non può essere tutto sulle spalle del quasi 37enne Olivier Giroud. Serve un bomber capace di dare determinate garanzie in termini di gol.

Paolo Maldini e Frederic Massara avevano scommesso su Divock Origi un anno fa, ma hanno commesso un errore. Il belga non è mai stato un vero goleador e approdando al Milan lo ha confermato. Solo due gol realizzati, per quanto molto belli. Probabilmente il fatto di essere arrivato infortunato e di non aver subito iniziato la preparazione con i compagni non è stato l’ideale, però comunque le sue prestazioni hanno deluso.

L’ex Liverpool è considerato cedibile e la dirigenza rossonera è alla ricerca di un nuovo attaccante. Dopo aver esercitato il contro-riscatto per Lorenzo Colombo, il cui futuro è comunque incerto, l’obiettivo è prendere una valida alternativa a Giroud. Serve una punta che possa essere titolare e dare un buon contributo realizzativo.

Calciomercato Milan, Wanda Nara vuole riportare Icardi in Italia

Ovviamente, il Milan ha diversi nomi nella propria lista e in queste settimane sono tanti gli attaccanti accostati al club. Negli ultimi giorni anche Mauro Icardi è stato associato ai rossoneri, sarebbe un affare clamoroso, considerando i trascorsi all’Inter dell’argentino.

Secondo quanto rivelato da Goal France, Icardi è stato offerto al Milan in questi giorni. Tuttavia, non sembra esserci interesse da parte della società di via Aldo Rossi. Il 30enne di proprietà del Paris Saint Germain non rientrerebbe nei piani.

Icardi nell’ultima stagione ha giocato in prestito nel Galatasaray, con il quale ha vinto il campionato e ha realizzato complessivamente 23 gol e 7 assist in 26 partite. Ottimi numeri, senza dubbio. Stando ad alcune indiscrezioni, avrebbe chiesto circa 10 milioni di euro annui per rimanere a Istanbul. Il club turco non può offrirgli tale cifra e nessun altro in Europa intende farlo.

C’è stata una ricca proposta dall’Arabia Saudita, però l’attaccante argentino e sua moglie-agente Wanda Nara l’hanno rifiutata. La sua preferenza è il ritorno in Italia e il Milan sarebbe la destinazione preferita, ma in queste settimane sono spuntate anche le ipotesi Juventus e Roma. Il contratto con il PSG scade a giugno 2024, quindi il prezzo del cartellino non può essere altissimo. Il problema è lo stipendio preteso dal giocatore.