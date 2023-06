Milan-Chukwueze: accordo di massima, cosa manca per chiudere

Il Milan continua a lavorare sul mercato con grande intensità. I rossoneri sono pronti a chiudere altri colpi: il primo nome per la corsia è destra è quello di Samuel Chukwueze

E’ finalmente iniziato il calciomercato in entrata del Milan. I rossoneri dopo aver vissuto settimane complicate, fatte di addii dolorosi come quelli di Paolo Maldini, Zlatan Ibrahimovic e Sandro Tonali, per il quale manca solo l’ufficialità, hanno deciso di premere il tasto sull’acceleratore.

Così ieri è arrivato l’annuncio ufficiale di Marco Sportiello (contratto per 4 anni per l’ormai ex portiere dell’Atalanta), che andrà a ricoprire il ruolo di vice MikeMaignan. In serata, poi, è sbarcato a Milano, il primo vero colpo della ‘nuova’ gestione Ruben Loftus-Cheek. L’inglese in mattinata ha iniziato le visite mediche, prima di mettere nero su bianco. Un contratto da 4 milioni di euro netti a stagione.

Chiaramente il calciomercato del Diavolo non si fermerà al centrocampista. Uno dei grandi obiettivi del Milan è quello di mettere le mani su un nuovo esterno destro, così da poter risolvere un problema che dura da troppi anni. Il primo nome in cima alla lista continua ad essere quello di Samuel Chukwueze. La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, conferma come il giocatore e il club rossonero avrebbero già un accordo di massima. Serve chiaramente quello tra le due società, ma la richiesta del Villarreal non è bassa. Servono almeno 25-30 milioni di euro, nonostante il nigeriano abbia solamente un anno di contratto.

Cambio di programma

E’ evidente che se il Milan dovesse davvero riuscire a mettere le mani su Chukwueze, Kamada non vestirebbe la maglia del Diavolo.

Come è noto, il club rossonero può avere in squadra altri due extracomunitari. Il primo slot verrà occupato da Loftus-Cheek, il secondo, appunto, potrebbe essere destinato al giocatore nigeriano del Villarreal (Serve chiaramente l’uscita di un calciatore non comunitario in rosa e l’indiziato numero uno è chiaramente Vasquez).

Anche Kamada, dunque, è in attesa di sviluppi per capire se davvero potrà diventare un nuovo giocatore del Milan. Il giapponese è in attesa che i suoi agenti risolvano i problemi burocratici, che hanno di fatto messo in standby una trattativa da tempo chiusa. Una volta avuto il via libera dal suo entourage scopriremo la verità e se il Milan avrà davvero deciso di tesserare l’ex Eintracht Francoforte o no. Ricordiamo che le parti hanno raggiunto un accordo per un contratto di quattro anni a tre milioni di euro netti a stagione