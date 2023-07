Pulisic, braccio di ferro Milan-Chelsea sul prezzo: i rossoneri hanno un alleato

I rossoneri hanno un asso nella manica per il calciatore americano: i tempi saranno comunque lunghi, ma il Diavolo rimane ottimista

In questi ultimi giorni il mercato del Milan ha preso il via e si stanno delineando sempre di più le strategie di mercato della società rossonera. Con la cessione monstre di Sandro Tonali al Newcastle il Diavolo ora ha a disposizione le risorse per assicurarsi dei profili importanti e rinforzare la rosa.

Il primo investimento fatto dalla società è stato quello di Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea, per una spesa che, comprensiva di bonus, arriva praticamente a 20 milioni di euro. Il Milan continua a sfruttare gli ottimi rapporti con il club londinese e quindi vorrebbe provare a tirare fuori un’altra operazione con i Blues, per un altro calciatore in scadenza a giugno 2024. Stiamo parlando ovviamente di Christian Pulisic.

L’esterno d’attacco americano ha appunto un solo anno di contratto rimanente con il Chelsea ed è disponibile a provare una nuova avventura. Il 24enne non ha brillato nell’ultima stagione, raccogliendo solo 29 presenze complessive e un gol. I londinesi stanno facendo una rivoluzione e possono cederlo senza troppi problemi, ma l’operazione non è così semplice e scontata come sembra. Il grande ostacolo è la distanza economica tra domanda e offerta, ma il Diavolo ha un asso nella manica.

PUMA può aiutare i rossoneri nell’affare

Gli inglesi avevano acquistato Pulisic per 60 milioni di euro dal Borussia Dortmund nell’estate del 2019 e ora vorrebbero provare a rientrare almeno in parte dell’investimento. Per questo motivo chiudono ancora una cifra superiore ai 20 milioni di euro.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan sta provando a chiudere a 15 e ci sarà da avere un po’ di pazienza per provare a convincere il Chelsea ad abbassare le pretese. La rosea spiega che, anche per questioni di bilancio, l’annuncio non potrà arrivare a giugno, per cui questa operazione avrà tempi un po’ più lunghi, se mai si concretizzasse. La Gazzetta spiega poi che un assist importante nella trattativa può arrivare da uno sponsor.

Pulisic infatti indossa le scarpe PUMA, che è anche lo sponsor tecnico del Milan. L’ala statunitense vende già negli Stati Uniti, dove è probabilmente il volto più conosciuto della nazionale: da ben sette anni si parla molto di lui, che è stato definito un talento incredibile da ragazzo e che, tra alti e bassi, continua a essere un titolare. Il Milan, che negli Stati Uniti sta sviluppando collaborazioni e iniziative, può approfittarne.