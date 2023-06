Altro esterno dall’Inghilterra: il Milan ha chiesto informazioni

Il club rossonero ha sondato la fattibilità di un’eventuale operazione per l’esterno offensivo: con la giusta offerta può partire

In questi giorni il Milan è davvero molto attivo sul mercato e sta chiudendo un colpo dopo l’altro. In questi giorni si sono concretizzati gli arrivi di Marco Sportiello e Ruben Loftus-Cheek, che hanno anche sostenuto le visite mediche, ed è arrivata la fumata bianca per il giovane Luka Romero.

Con la cessione di Tonali al Newcastle per circa 80 milioni, la società rossonera ha finalmente a disposizione i fondi per muoversi con maggiori possibilità sul mercato e ora ha messo il piede sull’acceleratore. Dopo aver chiuso per il primo centrocampista, ci si muove per un altro elemento da inserire in mezzo al campo, ma anche per un esterno offensivo di massimo livello, che possa migliorare la trequarti di Stefano Pioli.

Il primo nome al momento arriva sempre dal Chelsea ed è quello di Christian Pulisic. L’ala statunitense dei Blues è a un anno dalla scadenza del contratto e può cambiare aria, ma il club londinese non lo regala e chiede attualmente oltre 20 milioni per cederlo. Il Milan temporeggia e spera di riuscire a convincere il club londinese ad abbassare le pretese, ma nel frattempo valuta anche le alternative.

I rossoneri si sono informati per Sinisterra

Il Diavolo studia diverse soluzioni anche per il ruolo di esterno d’attacco e alla lista ora si è aggiunto un altro profilo interessante. Secondo Tuttomercatoweb il Milan ha messo gli occhi anche su Luis Sinisterra.

Il classe ’99 colombiano è sbarcato in Premier League la scorsa estate con il Leeds che lo ha acquistato dal Feyenoord. Ora però per gli Whites è arrivata la retrocessione in Championship e il giocatore potrebbe fare le valigie. Sinisterra ha disputato anche una buona stagione, considerando gli infortuni, e ha chiuso con 5 reti in 19 presenze in campionato. Il giocatore ha un contratto lungo ma la sensazione è che con la giusta offerta può partire.

Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb, anche il Milan è fra le tante squadre che hanno chiesto informazioni al Leeds per lui. Il giocatore è valutato sui 25 milioni ma la cifra è trattabile. I rossoneri, però, possono tesserare solamente un altro extra-comunitario dopo l’arrivo di Loftus Cheek, dopo averne fatto uscire un altro, e il primo indiziato è il portiere Davis Vasquez, arrivato a gennaio e mai utilizzato. Occhio quindi anche a questa pista per l’esterno offensivo.