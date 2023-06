Il Milan accelera: accordo totale, si può chiudere a breve

Prende corpo il mercato in entrata del Milan: accordo ormai raggiunto con il fantasista offensivo che ha già dato l’ok al club.

Il 1 luglio comincia ufficialmente la sessione di mercato estiva 2023. Il Milan, che è pronto a salutare Sandro Tonali per via della enorme proposta economica del Newcastle United, vuole subito controbattere mettendo a segno quei colpi che possono andare a rinforzare la propria rosa.

Con parte del ricavato, il club rossonero intende rinforzare anche il reparto offensivo, che farà sicuramente a meno di Brahim Diaz, tornato al Real Madrid per fine prestito, ma anche di un leader assoluto come Zlatan Ibrahimovic. Ci vorranno dunque nuovi innesti sia a livello di fantasia che di concretezza.

In tal senso si segnala una vera e propria accelerazione da parte del club gestito da RedBird per un obiettivo dichiarato Un fantasista, che può agire su tutto il fronte offensivo, sembra ormai vicinissimo al trasferimento al Milan. Fumata bianca ormai prossima, almeno secondo le indiscrezioni odierne.

Dalla Spagna sicuri: Pulisic ha detto sì al Milan

Le ultime notizie positive arrivano dal portale Relevo e dal giornalista Matteo Moretto, che si intende in maniera specifica di calciomercato internazionale. Infatti pare che il Milan abbia un accordo in mano con Christian Pulisic, il trequartista del Chelsea che da settimane è stato indicato come un obiettivo reale e concreto dei rossoneri.

I dirigenti, guidati dall’a.d. Furlani, avrebbero praticamente trovato il sì di Pulisic, il quale si sarebbe convinto di accettare il trasferimento al Milan. Pare che Pulisic abbia accettato anche di abbassare le pretese sull’ingaggio, visto che al Chelsea percepisce 5 milioni netti a stagione mentre a Milanello potrebbe decidere di guadagnare qualcosa in meno.

Dopo l’accordo con il calciatore e con gli agenti manca però il sì definitivo del Chelsea. Il Milan a giorni incontrerà la dirigenza dei londinesi e proverà a strappare un compromesso con la squadra guidata da Pochettino. Ma filtra grande ottimismo, visto che Pulisic non sembra rientrare nei piani tecnici dei Blues e fa parte della folta lista di calciatori in vendita.

Un colpo voluto fortemente dalla proprietà statunitense RedBird, che inserirà così un calciatore della Nazionale a stelle e strisce all’interno della rosa. Oltre a Pulisic però la colonia nordamericana del Milan potrebbe aumentare con un altro innesto: i rossoneri sono a buon punto anche nella trattativa per portare a Milanello Yunus Musah, centrocampista del Valencia e della nazionale USA.