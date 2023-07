L’allenatore dell’obiettivo spaventa il Milan: “Voglio godermelo a lungo”

Dichiarazioni cruciali dell’allenatore dell’obiettivo di mercato del Milan. Le sue parole per il media olandese spaventano i rossoneri

Il Milan sta cercando di ricostruire la sua rosa, con il grande obiettivo di renderla più forte e pronta a disputare più competizioni. Sono previsti gli acquisti di più innesti per reparto. Al momento, grande attenzione è riservata al centrocampo da parte di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. Il primo colpo per rinforzare la mediana di Stefano Pioli è già arrivato in Italia. Si tratta di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista che il Diavolo ha acquistato dal Chelsea per un complessivo di 20 milioni di euro.

L’inglese ha già svolto le visite mediche e firmato il nuovo contratto che lo vede legarsi al Milan per quattro anni alla cifra stagionale di 3,5 milioni più bonus. La nuova dirigenza è adesso a lavoro per rimpolpare il reparto con altri due innesti. La partenza vicina di Sandro Tonali per Newcastle e il longevo infortunio di Ismael Bennacer obbligano il club al triplo colpo.

Gi altri centrocampisti su cui il Milan sta trattando con forza sono Yunus Musah del Valencia e Tijjani Reijenders dell’AZ Alkmaar. Secondo le più autorevoli fonti, i rossoneri hanno aperto gli affari con entrambi i club, quello spagnolo e quello olandese. Si è parecchio avanti nei negoziati. Per Musah, il Milan ha offerto 20 milioni inclusi bonus, per Reijnders 18.

Dall’Olanda, però, arrivano delle dichiarazioni che preoccupano parecchio l’ambiente rossonero circa l’acquisto di uno dei profili citati.

Milan, parla l’allenatore: “Vedremo come andrà”

L’allenatore dell‘AZ Alkmaar, Pascal Jansen, è stato di recente intervistato ai microfoni di ESPN Olanda. Al tecnico è stato chiesto cosa ne pensasse della prima pagina che la Gazzetta dello Sport ha riservato a Tijjani Reijnders, con chiaro riferimento alla trattativa col Milan. Jansen ha risposto con sarcasmo inizialmente. “Reijnders in prima pagina su Gazzetta? Spero sia una bella foto (ride n.d.r.)” ha dichiarato per il media olandese.

In seguito, non ha nascosto la volontà di tenere ancora il giocatore sotto la sua ala, sottolineando la grande crescita che ha avuto nell’ultimo anno: “Ha avuto uno sviluppo molto rapido la scorsa stagione. Io spero di godermelo a lungo, ma so bene che i buoni giocatori suscitano interesse dei club importanti, staremo a vedere come andrà”. Insomma, voglia di tenerlo all’AZ sì, ma anche consapevolezza che l’ottimo centrocampista potrebbe molto presto salutare i Paese Bassi.

D’altronde, Tijjani ha dato l’ok assoluto al trasferimento in rossonero. Probabilmente, Pascal Jansen dovrà cominciare ad abituarsi all’idea di salutare uno dei suoi migliori elementi.