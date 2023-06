Milan al bivio: la scelta che sorprende

Il Milan occupa l’ultimo slot da extracomunitario: la decisione è stata presa. Il punto della situazione in casa del Diavolo, dopo l’acquisto di Loftus-Cheek

Il calciomercato del Milan ha iniziato a regalare le prime vere emozioni positivi ai tifosi. Dopo l’inizio traumatico, con l’addio di Sandro Tonali, il Diavolo ha annunciato Marco Sportiello e messo le mani su Ruben Loftus-Cheek.

Il centrocampista inglese è di fatto il privo vero colpo di questa sessione: al Chelsea sono andati una ventina di milioni, il calciatore invece ha firmato un contratto da quattro stagioni a quattro milioni di euro netti all’anno. Cifre importanti per un elemento che inevitabilmente sarà una nuova colonna portante della rosa di Stefano Pioli, che aspetta altri rinforzi.

II Milan, chiaramente, non può fermarsi a Loftus-Cheek, serve almeno un centravanti che possa affiancare Olivier Giroud, due centrocampisti, un trequartista e un esterno di destra. Il Diavolo si sta muovendo, lavorando sodo per riuscire ad incastrare tutte le caselle del puzzle e bisogna fare i conti, anche con la questione extracomunitari.

Il Milan ha già occupato la prima casella, con l’acquisto del calciatore inglese, ma potrà tesserare un altro giocatore non comunitario, vendendo un elemento presente in rosa. Il maggiore indiziato è chiaramente Vasquez, che può essere ceduto dopo soli sei mesi. Appare evidente dunque come le possibilità di mettere le mani su Arda Guler, talento turco, che piace tantissimo a Moncada, siano sempre meno. Il giocatore è corteggiato dal Barcellona e il costo delle commissioni è davvero importante. Il Milan così, in questi giorni, sta guardando soprattutto ad altro.

Corsa a due

Sta pensando soprattutto a Kamada, per il quale gli accordi ci sono ormai da settimane. Come vi abbiamo raccontato, soltanto qualche problema burocratico degli agenti, non ha permesso la firma sul contratto. Serviva la domiciliazione in Italia per la fumata bianca. Il giapponese vuole il Milan e ha rispedito al mittente tutte le offerte, lo ha fatto anche nelle ultime ore con squadre italiane e arabe che ci hanno provato.

In questo momento di attesa, però, i rossoneri hanno trattato Chukwueze. Il nigeriano del Villarreal ha passaporto extracomunitario, è un obiettivo concreto del Milan. E’ evidente che se i rossoneri dovessero riuscire a trovare un accordo con gli spagnoli, che chiedono sui 30 milioni di euro, Kamada non vestirebbe il rossonero. Sarebbe davvero una beffa clamorosa, per un calciatore che ha dato assolutamente priorità al Milan. I prossimi giorni saranno quelli della verità e finalmente capiremo chi tra Kamada (ad oggi il favorito) e Chukwueze occuperà l’ultimo slot da extracomunitario