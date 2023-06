Milan, ha detto sì! Accelerata per il colpaccio

Secondo Matteo Moretto, il giocatore ha detto sì al Milan. Apertura totale al trasferimento, ma manca un nodo fondamentale da sciogliere

Il Milan sta lavorando su più fronti per migliorare la sua rosa, e lo sta facendo nella maniera più decisa e incisiva possibile. Sono state aperte diverse trattative, tra cui due già chiuse. Ruben Loftus-Cheek, che ha firmato già il suo contratto coi rossoneri, e Luka Romero, che tra qualche giorno sarà a Milano per le visite mediche. Giorgio Furlani sa bene, però, che dopo l’arrivo di Loftus dal Chelsea, acquistato per un complessivo di 20 milioni di euro, servirà ingaggiare due ulteriori centrocampisti.

L’addio di Sandro Tonali, e soprattutto il longevo infortunio di Ismael Bennacer, costringono la dirigenza a più di un acquisto per il reparto. I nomi sul tavolo sono diversi. Il Milan segue con interesse Davide Frattesi (pista più fredda nelle ultime ore), ma è su Tijjani Reijnders che sono andati forte. Con l’olandese è stato già concordato ogni dettaglio personale, e l’intesa con l’AZ Alkmaar è praticamente ad un passo. L’affare dovrebbe costare in totale 16 milioni di euro più 2 di bonus.

Ma attenzione, perché nelle ultime ore, il Milan ha strappato il sì all’altro obiettivo per il centrocampo. A riportare tutti i dettagli è Matteo Moretto di Relevo.

Milan, c’è l’accordo: ora si tratta col club

Come riporta Matteo Moretto, il Milan ha ottenuto il sì totale da Yunus Musah, il centrocampista del Valencia che sta seguendo con forza negli ultimi giorni. L’esperto di mercato fa sapere che il giocatore anglo americano ha dato il via libera ai suoi agenti di trattare col Milan. Reputa il club rossonero una enorme occasione per mettersi in mostra, una grande sfida sportiva, che gli permetterebbe tra l’altro di tornare in Italia, Paese dove è cresciuto e ha passato diversi anni della sua vita.

Il Valencia, dal suo canto, sa del forte interesse del Milan per conto degli agenti, ma i rossoneri non hanno ancora messo una vera offerta sul tavolo. Si attende, proprio questo, che Furlani cominci a trattare con gli spagnoli. Matteo Moretto sottolinea che è di 25 milioni di euro la richiesta del Valencia, il quale è disposto a trattare per una cifra inferiore a patto che venga inserita una percentuale a suo favore nella futura rivendita.

Yunus Musah, dunque, attende che il Milan faccia i suoi passi concreti. Lui è completamente aperto al trasferimento in rossonero, così come aprirebbe alla partenza per la Premier League nel caso in cui la trattativa con i rossoneri non andasse a buon fine. Italia ed Inghilterra sono le uniche due strade che Musah contempla, sia per la competitività dei campionati, sia per le radici che lo legano ai due Paesi. Ricordiamo infatti che il centrocampista ha vissuto anche nella Nazione anglosassone.