Milan, incontro con l’agente in sede: tutti i dettagli

La società rossonera ha colto l’occasione per discutere con il procuratore a Casa Milan: diversi gli argomenti che sono stati trattati

Il calciomercato prende il via ufficialmente domani, ma sono ormai diversi giorni che imperversano le trattative, con il Milan che si è già mosso in maniera importante dopo la dolorosa cessione di Sandro Tonali, che però ha portato cash per le operazioni in entrata.

Il club rossonero non si è fatto attendere per piazzare i primi colpi e ha già provveduto a definire le operazioni di Marco Sportiello e Ruben Loftus-Cheek. Il primo era già stato bloccato lo scorso gennaio e arriva a parametro zero dall’Atalanta per fare il secondo a Mike Maignan, mentre il secondo è arrivato dal Chelsea ed è stato il primo investimento di questa sessione estiva. Il terzo colpo è invece Luka Romero, altro arrivo a zero.

Il Diavolo ha mosso quindi i primi passi, ma il lavoro da fare è ancora tanto e non riguarda solo le operazioni in entrata. La società deve infatti risolvere anche diverse cessioni perché ci sono tanti elementi della rosa che al momento non rientrano nei piani di Stefano Pioli. Non si tratta solo di cessioni definitive ma anche di giovani da piazzare in prestito, e proprio riguardo questo tema la dirigenza ha parlato con un importante procuratore.

Beppe Riso a Casa Milan, sul piatto il futuro di Maldini e Brescianini

Il Milan ha infatti incontrato in sede l’agente Giuseppe Riso, soprattutto per parlare di due talenti in particolare, ovvero Daniel Maldini e Marco Brescianini.

Entrambi piacciono molto a una società neopromossa in Serie A, ovvero il Frosinone, che sotto la nuova guida di EusebioDi Francesco ci tiene a fare bella figura nel massimo campionato italiano e a conquistare la salvezza. Maldini è reduce da una stagione in prestito allo Spezia, dove ha fatto intravedere grandi numeri, ma dove ha trovato anche poca continuità. Lo Spezia è retrocesso ma per lui si profila un’altra esperienza in A.

Sarebbe invece la prima avventura in Serie A per Brescianini, reduce da una stagione positiva in cadetteria con il Cosenza, con la salvezza conquistata all’ultimo respiro al playout. Di questo hanno parlato i rossoneri con Beppe riso nell’incontro a Casa Milan, oltre che per definire gli ultimi dettagli relativi al passaggio di Sandro Tonali al Newcastle. Riso è inoltre anche l’agente di Davide Frattesi e di certo qualche discorso sarà stato fatto, anche se al momento in pole per il centrocampista ci sono Inter e Roma.