Milan-Musah, c’è l’offerta al Valencia: cifre e dettagli

Fabrizio Romano ha riportato le ultime news sul mercato del Milan. Furlani ha presentato l’offerta ufficiale al Valencia per Musah. Tutti i dettagli

E’ un Milan davvero scatenato sul mercato. Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada stanno infatti lavorando su più fronti, intenzionati a regalare quanto prima una rosa migliorata a Stefano Pioli. La sessione è cominciata al meglio. Sono arrivati Marco Sportiello per la porta e Ruben Loftus-Cheek per il centrocampo, ma la lista della spesa è ancora lunga. Gli obiettivi da portare al Milan, però, la nuova dirigenza ce li ha già chiari in mente.

Proprio per il centrocampo, il Milan sta pensando ad un doppio colpo oltre al già firmato Loftus-Cheek. Con la partenza di Sandro Tonali e l’infortunio longevo di Ismael Bennacer, serviranno ben tre innesti per la prossima stagione. Se uno potrà essere Tijjani Reijnders dell’AZ Alkmaar, l’altro sarà Yunus Musah del Valencia. Questi i grandi obiettivi per la mediana di Stefano Pioli, su cui il Diavolo è veramente avanti nella trattative.

Sull’ultimo citato, l’italiano con anche origini anglo-statunitensi, arrivano delle notizie cruciali direttamente da Fabrizio Romano. Yunus Musah potrebbe essere ad un passo dal Milan. Come raccontato nelle scorse ore, Giorgio Furlani ha ottenuto il sì definitivo dal calciatore, assolutamente aperto al trasferimento in Italia e al Milan, meta che considera come una prestigiosa sfida sportiva. Manca da trovare l’intesa col Valencia, ma come riporta Romano è arrivata l’offerta ufficiale al club spagnolo.

Come riporta Fabrizio Romano, il Milan ha aperto una trattativa col Valencia per Yunus Musah già lunedì scorso. Dunque, i due club stanno dialogando da ben quattro giorni. La notizia cruciale fa rifermento al fatto che il club rossonero ha già presentato un’offerta al club spagnolo, ma verbale. E’ stata messa sul piatto per il centrocampista una somma pari a 17 milioni di euro più bonus ulteriori.

Niente male come proposta economica. Milan e Valencia stanno adesso trattando, con la spagnola che sta cercando probabilmente di ottenere qualcosa più dalla cessione. Ma Musa ha pur sempre un contratto in scadenza nel 2024, e per questo i rossoneri ritengono abbastanza congrua l’offerta di 20 milioni complessivi. Praticamente come fatto per Loftus-Cheek dal Chelsea. Fabrizio Romano è sicuro che seguiranno aggiornamenti decisivi molto a breve.

Non ci resta dunque che attendere. Yunus Musah rappresenterebbe un grande innesto per il centrocampo del Milan. Possente, tecnico e con un’ottima visione di gioco. In più è un classe 2002, uno di quei profili giovani che tanto piacciono al club rossonero.

