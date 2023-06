Milan, ufficiale il rinnovo di Abate: il comunicato

L’AC Milan ha comunicato per vie ufficiali il rinnovo di contratto di Ignazio Abate. L’ex calciatore continuerà ancora alla guida delle Primavera maschile. Tutti i dettagli e il comunicato

E’ tempo di conferme in casa Milan. Il club rossonero ha infatti ufficializzato il rinnovo di contratto di Ignazio Abate, l’allenatore della Primavera Maschile. Abate ha siglato quest’oggi un prolungamento di anno. Di seguito il comunicato ufficiale dell’AC Milan:

AC Milan è lieto di comunicare di aver rinnovato il contratto a Ignazio Abate alla guida tecnica della Primavera maschile. Abate, che nella scorsa stagione ha raggiunto con la squadra le Final Four della UEFA Youth League, ha firmato fino al 30 giugno 2024. A Ignazio gli auguri di buon lavoro.

Abate rimane dunque un pilastro saldo dei colori rossoneri. Prima da calciatore, dove è cresciuto nelle Giovanili per trascorrere gli ultimi dieci anni di carriera al Milan. Adesso da allenatore della Primavera, dove la scorsa stagione ha raggiunto il traguardo storico delle semifinali di Youth League.

Non poteva che essere conferma per lui, il quale è riuscito in primis a creare un unione fondamentale nello spogliatoio dell’Under 19 rossonera, trasmettendo grandi valori e attaccamento alla maglia.