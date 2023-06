Niente Milan: l’Inter chiude per il centrocampista

Le ultime sul centrocampista, che piace tanto ai rossoneri, ma soprattutto all’Inter che può chiudere l’affare. Il punto sul calciatore

E’ il giorno dell’affondo decisivo. Stasera il calciatore, accostato con insistenza al Milan, può avvicinarsi in maniera importante all‘Inter.

Stiamo chiaramente parlando di Davide Frattesi. La settimana scorsa il centrocampista del Sassuolo è stato accostato con decisione ai rossoneri, che non si sono, però, mai seduti a trattare con i neroverdi. Per molti sarebbe stato il giocatore giusto per raccogliere l’eredità di Sandro Tonali, ma difficilmente sarà così.

Oggi, come detto, può essere una giornata chiave per il futuro del calciatore italiano, che può avvicinarsi significativamente all’Inter. Beppe Marotta e Carnevali avranno modo di parlare di Frattesi a Rimini: ora l’Inter ha i soldi per poter chiudere l’affare. Nella serata di ieri, infatti, è arrivato il via libera di Marcelo Brozovic, all’ultima proposta dell’Al-Nassr. Il club arabo si è spinto fino a 30 milioni di euro a stagione per ottenere il sì dal croato. I nerazzurri così incasseranno 23,5 milioni, soldi che di fatto dovrebbero essere girati al Sassuolo, insieme al cartellino di Mulattieri, per ottenere Frattesi.

La trattativa è ben avviata, anche se Carnevali si augura di poter assistere al rilancio di qualche altra squadra. Il giocatore sarebbe ben contento di vestire il nerazzurro, ma sullo sfondo c’è la Roma, che può godere di uno sconto del 30%, avendo questa percentuale sulla futura rivendita. Difficile, invece, che la Juve possa farsi sotto, dopo essere riuscita a rinnovare il contratto a Rabiot. A centrocampo ci sono tanti esuberi, come McKennie, Zakaria e Arthur, di cui bisogna liberarsi.

Niente Milan

Il Milan, invece, al momento, non sembra intenzionato ad accontentare le richieste del Sassuolo. Frattesi piace ai rossoneri, ma 40 milioni sono davvero troppi.

Basti pensare che il Milan con quella somma è pronto a chiudere ben due calciatori, Musah del Valencia e Reijnders. Per il centrocampista americano, con passaporto anche italiano, i Pipistrelli ne vorrebbero 25 milioni, ma il Diavolo vuole abbassare il costo almeno di cinque milioni. Per l’olandese dell’Az Alkmaar, invece, non si dovrebbe andare oltre i 18 milioni con i bonus.

Il Milan, che deve fare i conti con l’infortunio di Ismael Bennacer, out fino a dicembre, e con le partenze di Tonali (manca solo l’ufficialità), Vranckx e Bakayoko, ha bisogno di almeno un paio di centrocampisti, dopo aver messo le mani su Loftus-Cheek.