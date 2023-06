Summit e accordo a metà: il Milan dice no allo scambio

Proposta di scambio tra il Milan e la Fiorentina: è arrivata la decisione da parte del club rossonero, dopo l’incontro avvenuto ieri nel pomeriggio

Il tanto atteso incontro tra il Milan e il noto agente si è tenuto nel pomeriggio di ieri. Un summit di un paio d’ore circa che ha portato alla fumata bianca.

Stiamo chiaramente parlando del faccia a faccia che c’è stato tra il procuratore Radamani e Giorgio Furlani. Sul tavolo delle trattative è ovviamente finito anche Ante Rebic. Il croato nelle ultime partite della scorsa stagione è di fatto finito ai margini della rosa: nonostante non fosse infortunato, Stefano Pioli lo ha spetto lasciato fuori dai convocati. Un segnale chiaro di come l’avventura dell’ex Eintracht Francoforte con la maglia rossonera sia finita.

Il suo nome è certamente in cima alla lista dei partenti, ma trovare una sistemazione non è facile. Il giocatore ha offerte dall’Arabia Saudita e dalla Turchia. In Germania piace, ma il suo stipendio è troppo alto per la maggior parte dei club di Bundesliga. Così ieri Ramadani – come conferma il Corriere della Sera – per risolvere la questione avrebbe proposto al Milan uno scambio con la Fiorentina tra suoi assistiti: Rebic a Firenze e un vecchio pallino del Diavolo, Jovic, a Milano. Un’offerta che sarebbe stata respinta al mittente dal Diavolo. L’entourage del giocatore dovrà dunque trovare un’altra soluzione.

Incontro e fumata bianca

Nel frattempo, come è noto, è arrivata comunque una fumata bianca. Stiamo parlando dell’affare che porterà Luka Romero a vestire il rossonero.

Il giocatore, che ha deciso di non rinnovare il contratto con la Lazio, si legherà al Diavolo per i prossimi anni. Un colpo in prospettiva, che inizialmente rimarrà in rosa per dare un’alternativa sulla trequarti, al centro e sugli esterni. Contratto fino al 2027, che verrà firmato la prossima settimana, quando sarà a Milano per sottoporsi alle consuete visite mediche, prima di mettere nero su bianco.

Nei prossimi giorni potrebbero esserci, dunque, nuovi contatti tra il club rossonero e l’agente di Romero, per riuscire a risolvere la questione Rebic. Chissà che non si scaldi l’asse con la Fiorentina, magari con l’inserimento di un calciatore più gradito al Milan. Non è un segreto, ad esempio, che sul taccuino del Diavolo ci sia Amrabat. Il calciatore piace, ma la sua valutazione è importante e ad oggi è più facile che si trasferisca in Spagna, dove Barcellona e Atletico Madrid potrebbero accontentare la Viola