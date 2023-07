Arda Guler, il presidente annuncia: “Vogliamo chiudere”

Il patron del club nell’intervista ha confermato l’intenzione di portare a conclusione la trattativa per il giovane fantasista

Il calciomercato è appena cominciato ufficialmente, anche se il Milan ha già chiuso i primi colpi, ma anche una cessione molto importante. La società rossonera vuole fornire il maggior numero di rinforzi a Stefano Pioli entro l’inizio del ritiro.

La partenza di Tonali in direzione Newcastle ha portato 80 milioni di euro, che hanno permesso alla dirigenza di iniziare a puntare degli obiettivi con concretezza, e il primo ad essere centrato è stato Ruben Loftus-Cheek, preso dal Chelsea per una cifra complessiva di circa 20 milioni. In dirittura d’arrivo c’è anche il giovane argentino Luka Romero, che si è liberato dalla Lazio e arriverà a parametro zero, ma le operazioni in ballo sono molte altre.

Il Diavolo sta lavorando in maniera importante per rinforzare il centrocampo, con il nome di Yunus Musah del Valencia che al momento è in pole, ma punta anche a rinforzare la trequarti. I rossoneri cercano un calciatore che possa agire sulla fascia destra, opposta a quella occupata da Rafael Leao, e che possa essere magari mancino. Fra i diversi obiettivi, oltre al principale che è Samuel Chukwueze, c’è anche il talentino turco Arda Guler.

Barcellona, Laporta conferma le intenzioni per il turco

Il Milan aveva messo nel mirino il gioiello del Fenerbahce, classe 2005, che si è messo in mostra nelle ultime settimane anche con la maglia della sua nazionale. Il giocatore ha una clausola da circa 17 milioni di euro, una cifra accettabile per quello che è considerato un crac.

Il problema per i rossoneri è la concorrenza, in particolare quella di un club, il Barcellona. I blaugrana ha deciso in maniera chiara di puntare su Guler per rinforzare la rosa di Xavi e mettere ancor più qualità a una squadra già fortissima. La conferma è arrivata dallo stesso presidente Laporta. Il patron dei catalani è stato intervistato dal canale televisivo spagnolo TV3 e ha fatto chiarezza sulla trattativa per il 18enne: “Deco sta lavorando sul suo trasferimento e la Liga ci permette di chiudere alcune operazioni in vista della la prossima stagione”.

Laporta ha poi spiegato che l’obiettivo chiaro è quello di condurre in porto l’affare per un giocatore che è considerato molto interessante: “I nostri osservatori hanno seguito a lungo Arda, è un giocatore di talento e ci piace molto. Cercheremo di chiudere per la prossima stagione”. Si fa dunque durissima per il Milan.