Calciomercato Milan, rientra dal prestito e nuova cessione: resta in Serie A

Dopo aver ufficializzato Loftus-Cheek, il Milan si appresta anche a fare delle cessioni: ci sono dei giovani che possono partire a breve.



La società rossonera ha tante operazioni da effettuare in questa finestra estiva del calciomercato. Tra entrate e uscite i dirigenti sono particolarmente impegnati in queste settimane e hanno fretta di chiudere alcuni affari.

Si conoscono già i nomi di diversi calciatori che non rientrano nel progetto del Milan per la nuova stagione. Stefano Pioli per il raduno a Milanello spera di averne meno possibile, anche se alcuni non sono facili da cedere. Basti pensare ad Ante Rebic e Divock Origi, che hanno stipendi alti (rispettivamente 3,5 e 4 milioni di euro netti annui). Più semplice piazzare i giovani.

Calciomercato Milan, via Daniel Maldini e non solo: le ultime news

Uno dei giocatori in uscita è Daniel Maldini, rientrato dal prestito allo Spezia: 20 presenze e 3 gol nell’ultima stagione. Lascerà di nuovo il Milan e c’è una squadra della Serie A che è molto interessata a prenderlo.

Secondo quanto rivelato da Sky Sport, c’è l’Empoli sulle tracce del figlio d’arte. Il suo agente Giuseppe Riso è stato interpellato proprio da Sky Sport sul tema e si è limitato a rispondere: “È presto“. Non c’è ancora una trattativa avviata, però il club toscano potrebbe farsi avanti concretamente nei prossimi giorni.

Oltre a Maldini, se ne andrà anche Marco Brescianini. Il suo futuro sarà al Frosinone, neopromosso in Serie A. Il responsabile dell’area tecnica Guido Angelozzi ha incontrato il Milan e ha confermato che il centrocampista presto dovrebbe approdare nella squadra ciociara: “Siamo vicini. Speriamo di limare dei dettagli e diventerà un calciatore del Frosinone“.

È quasi fatta per il trasferimento di Brescianini a Frosinone, che dovrebbe partire a titolo definitivo. Il giocatore ha un contratto che scade a giugno 2024, quindi senza un rinnovo c’era solo questa possibilità. Il Diavolo dovrebbe mantenere circa il 50% della futura rivendita.

Il 23enne centrocampista ha giocato in prestito al Cosenza in Serie B nella passata stagione. Ha avuto un buon rendimento e ha contribuito alla salvezza assieme a Marco Nasti, attaccante anche lui di proprietà del Milan e rientrato momentaneamente alla base.

In queste ore il club rossonero ha anche definito la cessione in prestito di Youns El Hilali, attaccante della Primavera. Nella prossima stagione giocherà in Olanda con la maglia del Cambuur. Il 20enne nato a Milano ha prima rinnovato il contratto e poi si trasferirà nella nuova squadra.