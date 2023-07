Milan, il piano non cambia: addio da 28 milioni

Un addio sempre più vicino. Il giocatore è pronto a fare le valigie dopo solo una stagione: il punto sui possibili partenti dal Milan

Ieri è stato l’ultimo giorno con la maglia del Milan per diversi calciatori. Hanno visto scadere il proprio contratto oltre a Zlatan Ibrahimovic, anche Ciprian Tatarusanu, Tiemoué Bakayoko, Aster Vranckx, Sergino Dest, Brahim Diaz e Antonio Mirante. Per il portiere italiano, però, dovrebbe arrivare, il rinnovo per un’ulteriore stagione.

Molti esuberi, dunque, hanno già fatto le valigie, insieme purtroppo a Sandro Tonali, che andrà a giocare al Newcastle, permettendo al Milan di incassare una somma tra i 70/80 milioni di euro. Ora sarà il turno di tutti quei calciatori con un contratto che non rientrano nei piani del Diavolo. Cederli sarà certamente la missione più complicata.

Non è un mistero che anche Charles De Ketelaere può salutare il gruppo dopo solo una stagione. Il belga, l’acquisto più caro dell’estate scorsa, con i suoi 32 milioni di euro più 3 di bonus, ha ampiamente deluso le attese. La speranza era che il calciatore si potesse rilanciare agli Europei Under 21, ma il suo Belgio è uscito alla fase a gironi, così come l’Italia. Le prestazioni di De Ketelaere non sono state negative del tutto, soprattutto nelle prime due partite qualcosa di buono ha mostrato. Troppo poco, però, per un giocatore che dovrebbe diventare protagonista del Milan.

La possibilità che possa salutare il gruppo esiste, ma il Milan non vuole fare minusvalenza e richiede almeno 28 milioni di euro. Oggi non sono arrivate offerte, ma non è da escludere che dalla Premier League decidano di scommettere sul talento di De Ketelaere. Il calciatore, che attualmente è in vacanza, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani sarebbe ancora nel mirino dell’Atalanta, che però non pare intenzionata ad andare oltre il prestito con diritto di riscatto.

Non solo De Ketelaere, una rosa di esuberi

Ma i giocatori che non rientrano più nei piani del Diavolo sono davvero tanti. In cima alla lista c’è sicuramente Ante Rebic, che piace in Germania, ma soprattutto in Turchia e in Arabia Saudita.

Il Milan è pronto ad accontentarsi di una cifra vicina ai 4 milioni di euro. Discorso simile per Divock Origi, finito nel mirino di alcuni club di Premier League e d Istanbul.

Ma sono pronti a fare le valigie anche Ballo-Toure e almeno uno tra Junior Messias e Alexis Saelemaekers. Si valuteranno, inoltre, offerte per Yacine Adli, che potrebbe far ritorno in Francia, dove è particolarmente apprezzato. Nuova esperienza in prestito, inoltre, per Daniel Maldini e Marco Nasti, in attesa di sistemazione al pari di Marko Lazetic.