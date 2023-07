Blitz Milan: nuovo terzino a destra, accordo vicino

Matteo Moretto fornisce cruciali novità sul mercato del Milan. Moncada ha messo nel mirino il terzino e ha già avviato i contatti con l’agente. L’accordo è vicino

Il Milan è attualmente impegnato sul mercato nella ricerca di innesti per il suo centrocampo e il suo attacco. Mediana, trequarti e attacco i fronti su cui Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani stanno lavorando con più forza. Ci si chiede però se siano in programma delle mosse per quanto riguarda la difesa, con particolare attenzione alla fasce e quindi ai terzini. E’ inevitabile accorgersi che serve di più. Stefano Pioli conta attualmente due soli titolari, Theo Hernandez e Davide Calabria. Le riserve di questi non sembrano completamente all’altezza.

Uno è Alessandro Florenzi, terzino ex Roma ormai 32enne e con qualche problemino fisico di troppo nella sua esperienza al Milan. L’italiano è la riserva naturale di Calabria. Sulla sinistra è invece Fodé Ballo-Touré il sostituto di Theo Hernandez, uno che per qualità e doti non si è mai dimostrato adatto all’importante ruolo di vice Theo. Quest’ultimo è chiaramente in uscita, messo sul mercato e per cui si aspettano offerte convincenti.

Il Milan dovrà per forza di cose trovare un sostituto migliore per la fascia sinistra di difesa. Quanto alla fascia opposta, pare che Moncada abbia rintracciato il profilo perfetto. Un talento enorme, e per cui sono già stati avviati i contatti.

Milan, lo spagnolo per la fascia destra: accordo vicino

Matteo Moretto, voce illustre del mercato internazionale, ha fatto sapere che il Milan ha fatto i primi passi per Ivan Fresneda, classe 2004 terzino destro del Valladolid. Parliamo di un giovane già titolare in Prima Squadra, e che ha addosso i riflettori di tutta Europa. Il Milan, sottolinea Moretto, lo segue in realtà da dicembre. E’ un pupillo di Moncada, e adesso che questo ha assunto una carica dirigenziale in rossonero sta facendo di tutto per portarlo a Milanello.

La fonte specifica che i contatti con l’agente di Fresneda sono iniziati nel contesto delle discussioni per Luka Romero. Il procuratore dell’argentino è infatti Fali Ramadani, lo stesso di Ivan Fresneda. Sappiamo che Romero sarà presto un calciatore rossonero, e Moncada ne ha approfittato nella trattativa per aprire le discussioni per il terzino destro spagnolo. Secondo Matteo Moretto, anche per Fresneda l’accordo è ad un passo.

Si tratterebbe di un acquisto di lusso per il Milan, dato che parliamo di uno degli esterni di difesa più promettenti d’Europa. Chiaramente, il prossimo step è quello di trattare con il Valladolid. Il contratto di Fresneda con gli spagnoli è in scadenza nel 2025, e oltre al Milan c’è il forte pressing del Barcellona. I blaugrana sono quelli più interessati al classe 2004 insieme al Milan, ma occhio anche alla concorrenza di Juventus e Borussia Dortmund.

Matteo Moretto assicura che seguiranno aggiornamenti sulla vicenda molto a breve.