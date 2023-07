Offerta in arrivo per De Ketelaere: può rilanciarsi in Serie A

Charles De Ketelaere potrebbe presto ricevere una proposta per lasciare il Milan e provare a rilanciarsi, sempre nel calcio italiano.

Senza dubbio i tifosi del Milan sono rimasti delusi dalle prestazioni e dagli atteggiamenti in campo di Charles De Ketelaere. Il colpaccio dell’estate 2022 non ha rispettato le ottime previsioni su di lui, che circolavano dopo il suo ingaggio dal Club Bruges.

Per De Ketelaere una prima stagione in Serie A davvero da dimenticare. A parte un assist a Leao contro il Bologna ad inizio campionato, non si è praticamente mai notato. Zero reti ufficiali, tanti spezzoni non convincenti e un comportamento in campo tutt’altro che motivato o grintoso.

C’è chi pensa che il suo ingaggio, costato circa 35 milioni di euro, sia stata una delle cause principali dell’addio di Paolo Maldini. La proprietà RedBird infatti avrebbe colpevolizzato l’ex dirigente per aver speso una cifra così elevata per un giocatore che oggi vale circa la metà di quell’investimento.

Ma l’ultima notizia è sorprendente: pare che in Serie A vi sia un club stuzzicato dall’idea di rilanciare De Ketelaere e riportarlo ai livelli del Bruges, quando giocava con spirito libero e volenteroso sfruttando tutte le sue qualità tecniche ideali.

Atalanta, pazza idea De Ketelaere: Gasperini lo vuole in prestito

Secondo quanto riportato dal quotidiano Libero, pare che una delle rivali d’alta classifica del Milan sia interessata a prendere De Ketelaere e puntare forte su di lui in vista della prossima stagione. Si tratta dell’Atalanta, squadra nerazzurra che solitamente punta sul rilancio di talenti (più o meno giovani) in un ambiente più motivato e meno esagitato.

Il tecnico Gian Piero Gasperini sembra molto attratto dall’idea di avere tra le mani CDK, calciatore che come detto viene da una stagione a dir poco grigia. L’idea è quella di chiedere al Milan il prestito del talento belga, magari inserendo nella trattativa anche un diritto per il futuro riscatto eventuale.

Bergamo potrebbe rappresentare una chance ideale per De Ketelaere, sia per questioni tattiche che ambientali. Infatti l’Atalanta di solito gioca con il 3-4-2-1 come modulo di base, dando grande libertà ai due trequartisti alle spalle della punta. Meno dettami e sacrifici, più ispirazione e qualità per l’ex Bruges che potrebbe ritrovarsi e sgombrare una mente fin troppo occupata da ansia di prestazione.

Inoltre va ricordato come nell’Atalanta di Gasperini siano letteralmente esplosi o rinati diversi talenti che, altrove, avevano invece fallito. Basti pensare agli ex milanisti Pasalic, Cristante o Petagna, divenuti giocatori di livello a Bergamo. La cura del Gewiss Stadium potrebbe essere la soluzione per De Ketelaere e per il Milan stesso.