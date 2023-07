Priorità al Milan: colpo possibile grazie alla Champions

Il Milan è in pole per acquistare questo attaccante esterno, il quale pare aver rivelato la sua preferenza originale ai rossoneri.

Dal 1 luglio il calciomercato del Milan entra ufficialmente nel vivo. Già nelle scorse ore sono stati annunciati i primi due colpi estivi della squadra di Stefano Pioli. Ovvero l’ingaggio a costo zero di Marco Sportiello tra i pali e l’innesto a centrocampo di Loftus-Cheek dal Chelsea per circa 18 milioni di euro.

Ovviamente siamo soltanto all’inizio. Dopo l’onerosissima cessione di Sandro Tonali al Newcastle, il Milan ha maggiore disponibilità di investimento sul mercato in entrato. E sono tanti i reparti che Pioli vorrebbe vedere rinforzati entro la fine di agosto. Su tutti sicuramente c’è l’attacco, visti i numeri non esaltanti dello scorso campionato.

Proprio in tal senso va vista un’ultima indiscrezione di mercato che farà piacere al Milan. Infatti, un calciatore che è stato proposto ai rossoneri e non sembra risultare indifferente alla società rossonera, ha dato la propria preferenza assoluta alla squadra di Pioli.

Adama Traoré vuole il Milan: sogna di giocare in Champions League

Il calciatore in questione è l’esterno offensivo spagnolo, di origini maliane, Adama Traoré. Il calciatore da oggi è ufficialmente svincolato, visto che il suo accordo con il Wolverhampton è scaduto il 30 giugno. Il Milan si è detto interessato, almeno in teoria, a questo calciatore classe ’96 e potrebbe spingere a breve sull’acceleratore.

La situazione è la seguente: Jorge Mendes, agente di Traoré, ha proposto a diversi club italiani il cartellino a parametro zero dello spagnolo, considerato un affare vista l’esperienza internazionale e le potenzialità fisico-atletiche. Il Milan e la Roma sono le due squadre di Serie A che avrebbero manifestato un certo interesse, pur non essendo Traoré una prima scelta.

Secondo quanto riferito dal cronista Gianluca Di Marzio in serata, l’ex Wolves però preferirebbe di gran lunga indossare la maglia rossonera, sia per il prestigio internazionale del Milan, sia per la possibilità di giocare in Champions League. Dunque, se la proprietà RedBird avallasse questo investimento, Traoré diventerebbe senza troppi problemi un nuovo rinforzo dell’attacco di mister Pioli.

La Roma resta comunque vigile su Traoré, ma la priorità assoluta è in favore del Milan. Un’operazione che però Pioli e compagnia vogliono valutare con calma. I preferiti per il ruolo di esterno destro offensivo restano il nigeriano Chukwueze del Villarreal e lo statunitense Pulisic del Chelsea. Se questi due obiettivi non dovessero andare in porto, il Milan potrebbe seriamente approfittare dell’occasione Traoré a parametro zero.