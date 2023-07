Di Marzio: “Milan-Sassuolo, domani l’incontro per Frattesi”

Il Milan è pronto a incontrare il Sassuolo per parlare di Frattesi: il summit è stato programmato.

Davide Frattesi è uno dei calciatori più chiacchierati di questa sessione estiva del calciomercato. Il centrocampista romano vuole lasciare il Sassuolo e approdare in una piazza più importante, si sente pronto per il salto di qualità.

L’amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali ha già chiarito pubblicamente che servono almeno 35 milioni di euro per vendere il cartellino. Finora nessuna società ha offerto la cifra richiesta. L’Inter viene data in pole position, però anche la Roma e il Milan sono in corsa.

Calciomercato Milan, colpo Frattesi: gli ultimi aggiornamenti

Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha confermato che il Milan incontrerà il Sassuolo domani sera. Ci sarà un primo confronto ufficiale per discutere di Frattesi, centrocampista che piace molto a Stefano Pioli e alla dirigenza.

Dopo aver preso Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea, il piano è quello di comprare almeno altri due centrocampisti. Considerando la cessione di Sandro Tonali al Newcastle United e il lungo stop di Ismael Bennacer, è importante completare la mediana con degli innesti importanti.

Di Marzio ha confermato che tra le prime scelte del Milan c’è Tijjani Reijnders, classe 1998 dell’AZ Alkmaar. Il prezzo è fissato a 20 milioni, la società rossonera offre qualcosa meno e quella di domani può già essere una giornata importante per tentare di chiudere. Stefano Pioli gradisce molto il centrocampista olandese, molto bravo negli inserimenti in fase offensiva e dotato di buona tecnica.