È sempre derby: Milan vs Inter per il super colpo

Simone Inzaghi e Stefano Pioli non hanno dubbi: vogliono il giocatore a tutti i costi, ma le due società la pensano diversamente: il punto della situazione sul mercato

E’ sempre derby: Milan e Inter dopo essersi sfidati per un’intera stagione, in campionato, Supercoppa italiana e Champions League, lo stanno facendo anche sul mercato.

Il primo round è così andato ai nerazzurri, che con un vero e proprio blitz di Marotta hanno soffiato alla concorrenza del Diavolo, Marcus Thuram. Sembrava tutto fatto, quando il Psg si è tirato indietro, ma l’Inter con un’offerta superiore lo ha strappato al Milan: per il francese contratto ricco da 6,5 milioni di euro netti a stagione.

Ma c’è un altro profilo importante che stuzzica la fantasia di entrambe le squadre e stiamo parlando di Sergej Milinkovic-Savic. In realtà, come sottolinea il Corriere della Sera, in edicola stamani, il serbo appare essere il sogno proibito più di Simone Inzaghi e Stefano Pioli, che delle due società.

Il centrocampista, allenato da entrambi i mister, è visto come l’elemento giusto, per far fare il salto di qualità alla mediana, ma la spesa da affrontare appare proibitiva. Claudio Lotito, infatti, continua a chiedere 40 milioni di euro e per il giocatore – per il quale non si può usufruire del Decreto Crescita – servono almeno 5 milioni di euro netti a stagione di ingaggio. Chissà se ad agosto le condizioni cambieranno e Milan e Inter torneranno a pensarci seriamente.

Non solo Milinkovic-Savic

Ma la sfida tra Milan e Inter è davvero totale. A centrocampo, ad esempio, entrambe le squadre seguono Musah e Frattesi: l’americano appare sempre più vicino a vestire il rossonero, l’italiano, invece, può vestire il nerazzurro dopo l’addio di Marcelo Brozovic, anche se c’è da fare i conto con la Roma, che ha le carte giuste per far saltare il banco. La spesa è davvero diversa per il giocatore del Valencia può bastare una cifra vicina ai 20/25 milioni di euro.

Per il calciatore della Nazionale di Roberto Mancini, il Sassuolo ne vorrebbe ben 40 di milioni. E’ vero però che Carnevali è pronto ad accettare una contropartita tecnica per far abbassare il prezzo: i nerazzurri sono così pronti a mettere sul piatto Mulattieri; i rossoneri, invece, potrebbero sacrificare Lorenzo Colombo, il preferito dai neroverdi, anche se non è da scartare che sia Tommaso Pobega a fare il percorso inverso di Frattesi.