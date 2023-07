Milan, rischio beffa: offerta ufficiale da 25 milioni

Il Milan rischia di perdere uno degli obiettivi primari dell’estate: questa che è iniziata è una settimana chiave per capire se il colpo potrà andare in porto

Dopo un inizio complicato, il Milan ha iniziato a muovere i primi passi concreti sul mercato. Così la settimana appena trascorsa è stata quella degli annunci ufficiali di Marco Sportiello e Ruben Loftus-Cheek. Il portiere italiano e il centrocampista inglese sono solo i primi due colpi, ma ne seguiranno tanti altri: le lacune della rosa non sono indifferenti e Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada sono pronti a correre ai ripari.

Il Milan – come abbiamo raccontato nelle ultime – è pronto ad affondare il colpo, in questi giorni, per almeno tre giocatori. Capiremo così se i rossoneri potranno davvero mettere le mani su Musah, Christian Pulisic e Chukwueze. I due americani e il nigeriano hanno detto sì al Diavolo, ma va trovato un accordo con i rispettivi club e non è certo semplice.

Anche perché non sono esclusi inserimenti di altre squadre. Per il calciatore del Chelsea, ad esempio, il Milan ha messo sul piatto un’offerta da 14 milioni di euro. Un’offerta considerata congrua da parte dei rossoneri visto il contratto in scadenza nel 2024. Non la pensa così il club britannico che ne vorrebbe sui 25 milioni. C’è una distanza importante, ma le parti restano fiduciose.

Nel frattempo, però, come riporta ‘The Athletic’, c’è chi ha offerto molto di più, sodisfando, di fatto, il Chelsea: è il Lione che avrebbe messo sul tavolo proprio i 25 milioni di euro (un’offerta scritta ufficiale) che servirebbero per acquistare Pulisic. Serve chiaramente il sì dell’americano, che non è certo scontato. In questi giorni capiremo dunque, quale direzione prenderà la trattativa.

Non solo Pulisic

Come scritto, questi dovranno essere i giorni anche Chukwueze, con il Milan pronto a trattare con il Villarreal, che al momento chiede ben 35 milioni di euro. Il Diavolo vuole capire se la cifra è trattabile e se si può ottenere uno sconto.

Attesa dunque per i tifosi rossoneri, ma anche per Kamada: l’esterno nigeriano andrebbe, infatti, ad occupare l’ultimo slot da extracomunitario, non permettendo il tesseramento del giapponese, che ha già detto sì al Diavolo per 3 milioni di euro netti a stagione. Anche Musah infine ha accetto l’offerta da due milioni all’anno, ma il Milan non vuole offrire più di 20 milioni al Valencia, che ne chiederebbe cinque più. Attenzione, anche in questo caso, ai possibili disturbi esteri: è il Fulhan ad aver messo nel mirino il giocatore