Sorpasso Inter: Milan nuovamente scippato

Le ultime sul mercato del Milan, che continua ad incrociarsi con quello dell’Inter: i nerazzurri sono pronti a trattare l’acquisto di un altro calciatore seguito da tempo dai rossoneri. Ecco di chi si tratta

E’ un calciomercato intenso quello che stiamo vivendo, con diverse trattative in ballo. Il Milan è chiamato a rafforzare la squadra con decisione. Sono, d’altronde, diverse le lacune da colmare: il Diavolo è così pronto a cambiare pelle con diversi nuovi innesti.

L’estate è cominciata con gli acquisti di Marco Sportiello, che andrà a ricoprire il ruolo di vice Mike Maignan, e di Ruben Loftus-Cheek, che sarà certamente uno dei pilastri del nuovo Milan, che potrebbe ripartire dal 4-3-3.

Gli indizi del mercato non sembrano lasciare dubbi: l’inglese si trova decisamente meglio ad interpretare il ruolo di mezzala e anche gli obiettivi, a partire da Davide Frattesi, che con il Sassuolo ha dimostrato di vedere la porta quando gioca a tre.

Hanno caratteristiche diverse, ma pure Musah e Samadarzic possono considerarsi delle vere e proprie mezzali. Proprio il centrocampista dell’Udinese può essere protagonista dell’ennesima sfida con l’Inter.

Le ultime su Samardzic

Il 21enne di Berlino, ma con passaporto serbo, è da anni sul taccuino del Milan. Quando giocava in Germania, il club rossonero provò a portarlo in Italia, ma senza successo. Ci riuscì l’Udinese, per una cifra vicina ai 3 milioni di euro. I bianconeri, adesso, si augurano di poter incassare sui 25 milioni di euro, facendo così una super plusvalenza.

Samardzic ha un contratto in scadenza nel 2026 ed è reduce da una stagione più che positiva, in cui ha collezionato 39 presenze tra Serie A e Coppa Italia, segnando cinque reti e mettendo a segno quattro assist, in poco più di 1900 minuti.

Ora è tempo del salto in una big. E’ seguito dal Napoli, che lo vorrebbe per il dopo Zielinski, ma come detto ci sta pensando seriamente anche il Milan e soprattutto l’Inter. I nerazzurri secondo Relevo, sono pronti a sedersi attorno ad un tavolo con l’Udinese per trattare il calciatore. Ad oggi appaiono la squadra più convinta di mettere a segno il colpo.

Continua così ad incrociarsi il calciomercato di Milan e Inter: dopo Thuram i rossoneri e i nerazzurri sono pronti a sfidarsi per un altro calciatore. Sono davvero tanti i profili a centrocampo seguiti da entrambe le squadre. Oltre a Musah, Frattesi e Samardzic, di cui vi abbiamo parlato, attenzione alla pista Milinkovic-Savic, non ancora tramontata.