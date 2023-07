Summit per l’attaccante: al Milan per 20 milioni

Il Milan in settimana è pronto ad avere nuovi contatti con l’agente: può trasferirsi in rossonero per una ventina di milioni di euro. Il punto della situazione

Ve l’abbiamo descritta come una settimana calda quella che è iniziata oggi. Il Milan attende lo sbarco di Romero, in città, per sottoporsi alle visite mediche prima di mettere nero su bianco, ma saranno i giorni anche dove si capirà se Christian Pulisic, Chukwueze e Musah potranno davvero diventare rossoneri fin da subito. I tre calciatori hanno detto sì al Diavolo, ma serve trattare con i loro club per trovare la giusta quadra.

Pioli aspetta rinforzi per sistemare una rosa, che al momento presenta davvero parecchie lacune. Servono almeno un paio di centrocampisti, ma anche un esterno, un trequartista e una punta. Negli ultimi giorni si sta parlando poco del centravanti che dovrà affiancare Olivier Giroud.

Il francese reciterà, chiaramente, ancora un ruolo da protagonista, ma non dovrà essere premuto. Ha bisogno di un attaccante che lo affianchi e che garantisca un buon numero di gol. Divock Origi ha ampiamente fallito la missione, realizzando solamente due reti, nel corso dell’ultimo campionato. Serve dunque ben altro.

Il nome in cima alla lista di Furlani e Moncada continua ad essere quello di Alvaro Morata. Lo spagnolo ha una clausola da 20 milioni di euro che lo libera dall’Atletico Madrid ad una cifra non esagerata. E’ un’opportunità importante e il Milan non l’ha di certo scartata. Secondo il Corriere dello Sport, così, i rossoneri già in settimana potrebbero avere dei contatti con gli agenti dello spagnolo per fare il punto della situazione.

Non solo Morata per il Milan

Olivier Giroud, al momento, sarà affiancato certamente da Lorenzo Colombo. Il giovane attaccante farà la preparazione con i rossoneri e solo dopo Pioli deciderà se tenerlo o meno. Potrebbe essere, dunque, l’italiano il terzo centravanti in rosa.

Oltre a Morata, però, il Milan sta tenendo d’occhio altre situazione: una è certamente quella che porta a Scamacca, sul quale c’è la Roma, che ad oggi appare in vantaggio. Può lasciare il West Ham e far ritorno in Italia con la formula del prestito: al momento, infatti, è l’unica formula che i giallorossi e i rossoneri accettano per prendere l’ex Sassuolo. Non possono essere scartate, poi, le piste che portano in Ligue 1: Openda del Lens piace tanto, ma costa parecchio, come Wahi, che il Montpellier vuole vendere a peso d’oro.