Tonali al Newcastle è ufficiale: l’annuncio dei club

Adesso è ufficiale. Sandro Tonali è un nuovo giocatore del Newcastle. Il club inglese lo ha reso noto con un comunicato. Eccolo di seguito

Tutto vero, più che mai. Sandro Tonali giocherà dalla prossima stagione in Premier League, al Newcastle United. Il Milan lo ha ceduto ai Magpies a titolo definitivo, incassando una somma vicina agli 80 milioni di euro. Si è stati increduli inizialmente a tale notizia, dato che Sandro ha rappresentato un assoluto simbolo di milanismo in questi ultimi tre anni. Ritorno in Champions League, Scudetto e semifinale di Champions League. Tre traguardi fantastici, che hanno segnato la rinascita del Diavolo, e ai quali Sandro ha contribuito enormemente.

Sandro Tonali non avrebbe sicuramente lasciato il Milan, ma la ricca offerta arrivata dall’Inghilterra ha messo il club con le spalle al muro, e anche il giocatore che andrà a guadagnare un maxi ingaggio. Oggi, dopo giorni d’attesa, è arrivata l’ufficialità del trasferimento di Tonali al Newcastle United. Il club di Premier League l’ha resa nota con un comunicato sui propri canali. Di seguito il contenuto:

✍️ We are delighted to announce the signing of Sandro Tonali from @acmilan.

The 23-year-old joins the Magpies for an undisclosed fee and has agreed a contract at St. James’ Park initially until 2028.

Welcome to Newcastle United, Sandro! 🇮🇹 pic.twitter.com/BbxrNUzVNo

— Newcastle United FC (@NUFC) July 3, 2023