Addio Milan: pagano la clausola dell’attaccante

Uno dei giocatori che piace di più ai rossoneri per migliorare il pacchetto offensivo può trasferirsi altrove. In Italia sono disposti a pagare la clausola

“Ad oggi abbiamo una clausola di 25 milioni che non rispecchia il valore del giocatore che potrebbe stare minimo sui 40 milioni. Purtroppo, ci sono tante squadre interessate, il giocatore vorrebbe restare a Salerno, vedremo il 20 luglio allo scadere della clausola cosa accadrà. Noi ci auguriamo resti qui. Lo abbiamo voluto fortemente, e sarebbe importante per noi poterlo trattenere“, parlava così ieri il presidente della Salernitana Danilo Iervolino, intervenuto ai microfoni della Rai.

L’attaccante Dia è certamente una delle sorprese dello scorso campionato: i numeri, d’altronde, parlano per lui. Con sedici gol e sei assist in trentatré partite disputate, in poco più di 2500 minuti giocati. L’attaccante classe 1996 si è così guadagnato il riscatto da parte della Salernitana, che ha versato 12 milioni di euro per acquistarlo dal Villarreal. Ora ne servono 25 per prenderlo dai campani. Bisognerà, però, fare in fretta: solo entro il 20 luglio è esercitabile la clausola rescissoria.

Il Milan ci sta pensando e nei giorni scorsi, un paio di settimane fa, in via Aldo Rossi, nella sede del club, c’è stato un incontro tra le due dirigenze. Si è parlato chiaramente dell’attaccante senegalese, ma anche dei tanti giovani che possono interessare alla Salernitana, come Yacine Adli e Daniel Maldini. E’ evidente che l’attaccante piace tanto alla dirigenza rossonera, ma una trattativa vera e propria non è iniziata.

Chi sta facendo sul serio per Dia è invece, la Fiorentina, pronta a cedere uno tra Cabral e Jovic, per mettere le mani sull’ormai ex Villarreal. Secondo il Corriere dello Sport, i viola sono in pole position per il giocatore e sarebbero pronti all’affondo per chiudere l’affare, pagando chiaramente i soldi della clausola.

Cercasi bomber

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, è intenzionato a regalarsi un attaccante da affiancare a Olivier Giroud. Divock Origi è stato bocciato e si cerca un giocatore che possa garantire la doppia cifra. Non c’è solo Dia sul taccuino di Moncada e Furlani.

Tra i nomi in cima alla lista c’è certamente quello di Alvaro Morata. Non è più giovanissimo, ma conosce bene l’Italia e la Serie A. Attenzione però anche alla pista francese da Wahi e Openda, mai spariti dai radar del Diavolo, che dopo aver sistemato il centrocampista e la corsia di destra, si concentrerà sull’attacco.