Calciomercato Milan, trattativa ufficiale avviata: c’è l’offerta

Dopo aver preso Loftus-Cheek, il Milan avvia contatti ufficiali per un nuovo centrocampista: presto potrebbe arrivare un nuovo colpo.

La società rossonera vuole rinforzare ogni reparto e il centrocampo è certamente una priorità. Out per mesi Ismael Bennacer e ceduto Sandro Tonali al Newcastle United, non basta Ruben Loftus-Cheek. Serviranno almeno altri due innesti.

Com’è noto, uno dei nomi che rientrano nella lista degli obiettivi del Milan è Yunus Musah del Valencia. Ci sono contatti in corso da giorni. Valutazione 18-20 milioni di euro. Un profilo che è emerso più recentemente è Ryan Gravenberch, che invece il Bayern Monaco valuta 30 milioni. Un investimento più oneroso e una trattativa più complicata. L’ex Ajax sarebbe certamente un grande colpo. E non è l’unico olandese che interessa a Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani.

Calciomercato Milan, colpo Reijnders: le ultime news

Al Milan piace molto Tijjani Reijnders, classe 1998 che milita nell’AZ Alkmaar. È reduce da un’ottima stagione nella quale ha totalizzato 7 gol e 12 assist in 54 presenze tra Eredivisie, Coppa d’Olanda e Conference League. Il suo rendimento ha attirato le attenzioni del club rossonero e anche di squadre della Premier League e della Liga.

Secondo quanto spiegato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, la trattativa con l’AZ Alkmaar per Reijnders è entrata nel vivo. In queste ore ci sono stati contatti ufficiali tra le due società. Il prezzo è fissato a 18-20 milioni di euro, il club olandese ha già rifiutato offerte da 14 milioni più bonus arrivate dall’Inghilterra e dalla Spagna.

Il via libera definitivo per accelerare questa trattativa è giunto dopo l’incontro a Casa Milan con Stefano Pioli, il quale gradirebbe l’arrivo di Reijnders. L’olandese ha caratteristiche che sarebbero molto utili al centrocampo rossonero. È un giocatore dotato di buona tecnica e che sa rendersi pericoloso in fase offensiva con tiri dalla media distanza e inserimenti.

Il giornalista sportivo Fabrizio Romano ha rivelato che la prima offerta del Milan sarebbe intorno ai 19 milioni. Nei prossimi giorni le parti continueranno a dialogare per cercare di arrivare a un accordo definitivo. L’AZ Alkmaar spera di riuscire a incassare 20 milioni e a chiudere così una cessione molto utile al bilancio.

Reijnders ha già detto sì all’ipotesi di trasferimento a Milano, convinto che sia il passo ideale per la sua carriera. Si sente pronto per giocare in una piazza importante e spera che la trattativa vada in porto.