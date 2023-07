Di Marzio: “Milan, quattro fronti aperti. Offerta per Chukwueze e Musah”

Di Marzio ha fatto il punto sul mercato in entrata del Milan: ha menzionato quattro obiettivi della società rossonera.

Dopo l’arrivo di Ruben Loftus-Cheek, i tifosi milanisti si aspettano nuovi colpi importanti da parte del club. Stasera Gianluca Di Marzio ne ha parlato nello speciale Calciomercato L’Originale su Sky Sport.

Il noto giornalista ha spiegato che ci sono quattro fronti aperti, tre più caldi e uno ancora freddo. Uno dei principali è quello riguardante Tijjani Reijnders, centrocampista olandese che ha già dato l’ok al Milan. C’è una trattativa ad oltranza con l’AZ Alkmaar per cercare l’intesa. L’offerta presentata per l’acquisto del cartellino non è stata ancora accettata dal club olandese. Si continua a lavorare per chiudere l’operazione.

Calciomercato Milan: le ultime notizie sugli acquisti rossoneri

C’è poi Samuel Chukwueze, per il quale il Milan è passato dalle parole ai fatti presentando un’offerta al Villarreal. Si sta aspettando la risposta del Submarino Amarillo. Anche in questo caso c’è l’ok del calciatore e va trovata l’intesa tra le due società.

Altra negoziazione in corso riguarda Yunus Musah, centrocampista del Valencia. C’è l’accordo con l’americano e il Diavolo ha presentato la propria offerta al Valencia, che sta prendendo un po’ di tempo forse per attendere proposte migliori.

L’ultimo fronte concerne la trattativa con il Chelsea per Christian Pulisic, che al momento non decolla. Infatti, c’è ancora della distanza tra la valutazione fatta dal Milan e il prezzo dei Blues. Servirà del tempo per trovare la quadra.

Chiaramente, tra gli obiettivi del mercato rossonero c’è anche l’acquisto di un attaccante. Di Marzio ha menzionato i nomi di Alvaro Morata dell’Atletico Madrid e Gianluca Scamacca del West Ham, però possono emergerne di nuovi nei prossimi giorni.

Confermato pure l’arrivo a Milano di Luka Romero, pronto per svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al club per i prossimi quattro anni. Invece, si raffredda la pista Adama Traoré. L’esterno destro in scadenza con il Wolverhampton aveva dato priorità al Milan, però adesso potrebbe ascoltare la Roma.