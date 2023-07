Milan, è ufficiale: ha firmato fino al 2028

Il club rossonero ha chiuso il terzo acquisto di questa estate dopo Loftus-Cheek e Sportiello: il giovane ha firmato per cinque anni

Il Milan ha chiuso un altro colpo in questa sessione estiva di mercato, che è partita ufficialmente solo da pochi giorni. Il club rossonero ha intenzione di portarsi avanti con il lavoro e di centrare tutti gli obiettivi in questa prima fase.

Sono già stati chiuse due operazioni dai rossoneri, che si sono assicurati il centrocampista Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea e il portiere Marco Sportiello a parametro zero. A breve svolgerà le visite mediche anche il giovane argentino Luka Romero, ma intanto il Diavolo ha chiuso un’altra operazione. Si tratta del giovane portiere francese Noah Raveyre, preso anche lui a zero dopo che il suo contratto con il Saint-Etienne era scaduto.

Il giovane estremo difensore, che aveva rubato l’occhio mettendo in mostra le sue qualità anche con la Nazionale giovanile francese era già stato bloccato in inverno dal Milan, che aveva intelligentemente anticipato la concorrenza. Il classe 2005 aveva svolto le visite mediche lo scorso 27 luglio, proprio come Sportiello, svolgendo i soliti test fisici alla clinica La Madonnina in quella mattinata.

Raveyre si lega ai rossoneri per 5 anni

Il 18enne oggi è arrivato a Casa Milan e ha firmato un contratto che lo legherà al Milan fino al 2028. Si tratta dell’ennesimo colpo del Diavolo che arriva dalla Francia, terra di conquiste sul mercato per il club di via Aldo Rossi, che si assicura quindi un altro giovane talento transalpino.

Il portiere non sarà però con la Prima Squadra, ma verrà invece aggregato alla Primavera di Ignazio Abate. Questo, ovviamente, per dare la possibilità al ragazzo di giocare con continuità e di crescere imparando un po’ il calcio italiano, anche se a livello giovanile. Raveyre ha comunque già fatto il suo esordio tra i professionisti perché vanta una presenza in Ligue 2 con il Saint’Etienne.

Si tratta del terzo colpo ufficiale del Milan, che però ora dovrà concentrarsi sugli acquisti di livello per la Prima Squadra, perché adesso servono rinforzi importanti per non far rimpiangere la partenza di Sandro Tonali e per mettere a disposizione di mister Pioli una squadra che sia in grado di affrontare da protagonista sia il campionato che le coppe.