Milan, un centrocampo “orange”: doppio colpo da 50 milioni

Il Milan sembra puntare sulla Nazionale olandese e sulla prospettiva futura per rinforzare il centrocampo: due trattative già in ballo.

L’Olanda ed il Milan è un binomio storicamente vincente ed affascinante. I tifosi rossoneri più longevi, a sentir parlare della Nazionale ‘orange’, non possono certamente non tornare con la mente ai fasti di fine anni ’80 ed inizio ’90.

Ovvero quando Silvio Berlusconi portò a Milanello i tre olandesi volanti: Frank Rijkaard, Ruud Gullit e Marco van Basten, tre fuoriclasse assoluti, tutti nativi dei Paesi Bassi. Simboli e armi di un Milan bello e vincente, in Italia e nel mondo intero.

Il richiamo dell’Olanda potrebbe colpire anche la dirigenza del Milan odierna, ovviamente con calciatori dallo spessore un po’ meno prestigioso dei tre appena citati. Infatti secondo le ultime indiscrezioni, il club rossonero starebbe seriamente pensando di rimpolpare il proprio reparto di centrocampo con due acquisti olandesi, ideali per le esigenze e gli schemi milanisti.

Reijnders + Gravenberch: il Milan studia il centrocampo all’olandese

Nel mirino di Geoffrey Moncada e dei suoi collaboratori ci sono due profili di nazionalità olandese che piacciono molto al Milan in generale. In primo luogo per le loro qualità tecniche, poi anche perché rispecchiano esattamente le caratteristiche tipiche dei talenti su cui intende puntare la proprietà RedBird Capital.

I nomi sono quelli di Tijjani Reijnders e Ryan Gravenberch. Entrambe mezzali di centrocampo, ma abili a giocare anche da mediani puri. Tutti e due sul taccuino di Moncada e degli uomini-mercato rossoneri ormai da tempo. Reijnders è una trattativa già avviata da tempo con l’AZ Alkmaar, almeno secondo quanto scritto dai giornali anche in Olanda.

Il classe ’98 ha già un accordo di base con il Milan a livello contrattuale, manca quello economico tra i due club. Il cartellino di Reijnders viene stimato intorno ai 18-20 milioni di euro, cifra alla quale i rossoneri intendono avvicinarsi tramite i bonus. Stefano Pioli da tempo ha dato il proprio benestare a questo affare.

L’ipotesi Gravenberch sta prendendo piede nelle ultime ore; secondo Tuttomercatoweb.com il centrocampista sarebbe in uscita dal Bayern Monaco, club nel quale non ha trovato molto spazio nella scorsa stagione. L’ex Ajax viene valutato però non meno di 30 milioni di euro, cifra elevata ma forse non così impossibile per il Milan, soprattutto con il tesoretto in arrivo da Newcastle per la cessione di Tonali.

Un doppio colpo da 50 milioni complessivi in teoria, euro più o euro meno. Il Milan sta facendo le proprie valutazioni ed è molto attratto dall’idea di costruire una mediana olandese, completata da Loftus-Cheek (già sbarcato a Milanello) e forse anche dallo statunitense Musah.