@ML – Calciomercato Milan, la verità su Lazar Samardzic: le ultime

Secondo quanto riportato dal giornalista, ci sono anche i rossoneri nella corsa per il fantasista: incontro in programma

Si continua a muovere il mercato del Milan nei primi giorni di mercato e lo fa su più fronti. I rossoneri continuano a valutare numerosi profili per rinforzare il centrocampo di Stefano Pioli in vista della prossima stagione e stanno valutando diverse ipotesi.

Dopo la cessione di Sandro Tonali al Newcastle per la cifra monstre di 70 milioni di euro più bonus, i rossoneri hanno un budget importante per gli acquisti in mediana. Il primo è già stato portato a compimento per una cifra sui 20 milioni ed è Ruben Loftus Cheek, ma chiaramente al Diavolo non basta. Con l’infortunio di Ismael Bennacer, che rimarrà fuori per diversi mesi a inizio stagione, serve almeno un altro innesto in quel ruolo.

I principali candidati al momento sono Tijjani Reijnders dell’AZ Alkmaar e Yunus Musah del Valencia. Entrambi costano più o meno una ventina di milioni e piacciono molto al club rossonero. La dirigenza starebbe poi pensando a inserire anche un trequartista, o comunque una mezzala molto tecnica, in grado di dare qualità alla manovra della squadra. Kamada era il primo obiettivo ma con l’assalto a Samuel Chukwueze il giapponese è stato messo in stand-by.

Samardzic-Milan, come stanno le cose

Il Milan può tesserare solo un altro extra-comunitario e al momento la priorità è data all’esterno del Villareal, con Kamada e quindi rischi di rimanere sedotto e abbandonato dal Diavolo, che lo aveva bloccato per un colpo a parametro zero.

Nelle ultime ore si è poi saputo che per Davide Frattesi non ci sono stati dialoghi con il Sassuolo, con il centrocampista neroverde che ad oggi sembra destinato all’Inter. Nel frattempo viene rilanciato un nome già accostato al club di via Aldo Rossi, ovvero Lazar Samardzic. Nei giorni scorsi si è parlato di un altro possibile derby coi nerazzurri, che però hanno deciso di virare con forza su Frattesi. Niente Inter quindi per Samardzic e molto probabilmente anche niente Milan: come raccolto da MilanLive.it, al momento il centrocampista friulano non è un obiettivo del club. Che, invece, sta provando ad accelerare per Tijjani Reijnders e per Yunus Musah. Resta sullo sfondo anche il sogno Gravenberch, come rivelato da Alfredo Pedullà e poi confermato anche dalla Bild.