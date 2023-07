Colpo Milan in Serie A: Messias nell’affare

Il Milan punta forte sull’esterno destro per rinforzare la propria rosa. L’offerta preparata prevede anche la contropartita tecnica.

Continuano le grandi manovre di mercato da parte del Milan. Le priorità per rinforzare la rosa restano quelle già note: almeno un paio di centrocampisti e due rinforzi in fase d’attacco, principalmente un esterno ed un centravanti.

Ma a Stefano Pioli non dispiacerebbe anche avere a disposizione un esterno difensivo, un laterale prevalentemente destro che possa darsi il cambio con Davide Calabria durante l’arco della stagione. Il profilo individuato nelle ultime ore sembra quello di Ivan Fresneda, giovanissimo terzino spagnolo del Valladolid.

Alti però i costi dell’operazione Fresneda, che vale più di 15 milioni di euro e che vanta pure la concorrenza di top club come Barcellona e Borussia Dortmund. Ecco perché il Milan sta pensando ad un calciatore del campionato di Serie A, un’ipotesi che sta prendendo sempre più piede anche per i buoni rapporti tra club.

Singo, pronta l’offerta ufficiale: proposto il cartellino di Messias al Torino

L’alternativa a Fresneda, che potrebbe diventare il nuovo piano A dei rossoneri per la fascia destra, si chiama Wilfried Singo. Ivoriano, classe 2000, gioca nel Torino dove è ormai un titolare da ormai qualche stagione. Un cavallo di razza che sa partire sia dalla linea difensiva, sia da una posizione più avanzata.

Secondo quanto riportato dal cronista Matteo Moretto, il Milan avrebbe pronta un’offerta ufficiale al Torino, anche per sondare la reale disponibilità a cedere Singo. Oltre ad una cifra cash consistente, i rossoneri sono propensi ad inserire nell’affare il cartellino di Junior Messias, esterno d’attacco brasiliano che da molti è considerato in uscita.

Messias sarebbe in teoria un buon rinforzo per il Toro, che lo scorso anno lo aveva cercato. Se il Milan non avesse riscattato il brasiliano dal Crotone a titolo definitivo, i granata avrebbero tentato l’affondo per il classe ’91. Il quale si è comunque comportato degnamente nelle sue due stagioni milaniste.

Dunque proposta allettante per la squadra di Ivan Juric, che tra l’altro ha già chiuso per l’acquisto di Raoul Bellanova per la fascia destra e dunque potrebbe considerare Singo non così intoccabile. Il Torino valuta l’esterno intorno ai 12 milioni di euro, vista anche la scadenza contrattuale datata 30 giugno 2024. Il Milan può approfittarne, senza però la volontà di svenarsi per un calciatore che partirebbe comunque dalla panchina.