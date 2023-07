Conferma ufficiale: “Lascerà il club”

Arrivano conferme ufficiali sul trasferimento del talento internazionale. Cruciali e decisive le parole del Presidente del club. Eccole di seguito

Il Milan è stato concretamente in corsa per il giovane talento. Geoffrey Moncada, suo grande estimatore, ha spinto per aprire dei colloqui ufficiali col club, ma alla fine la scelta dello stesso è stata un’altra. Parliamo chiaramente di Arda Guler, il classe 2005 che ha i riflettori di tutto il mondo addosso. Il talento turco è stato fortemente conteso in questa finestra del mercato estivo. Quattro i club sulle sue tracce.

Oltre al Milan, ci sono state Barcellona, Real Madrid e Siviglia a darsi battaglia. I club più vicini al turco Arda Guler sembravano Barcellona e Siviglia, ma alla fine dei conti lui ha scelto i blancos. La notizia è arrivata nella serata di ieri, e ha stupito parecchio. Già, perché erano i blaugrana appunto a sembrare in vantaggio nella corsa a Guler.

Secondo le fonti, è stata decisiva l’ultima offerta fatta dal Real Madrid al Fenerbache, club turco in cui Arda è cresciuto sin dalle Giovanili. Con il Fene, il classe 2005 era legato da un contratto con clausola rescissoria pari a 17,5 milioni di euro, una cifra che tutti i club interessati avrebbero pagato. Il Real per battere la concorrenza ha messo più soldi nel piatto del club turco, qualcosa come 20 milioni di euro più ulteriori bonus.

Oggi, sono arrivate le dichiarazioni del Presidente del Fenerbache in persona sull’affare. Parole cruciali.

Guler al Real Madrid, parla il Presidente

Il Milan era più indietro nella corsa al talento, frenato dalle alte richieste di commissione della famiglia di Arda Guler. Il padre e la madre, unici rappresentati del giocatore classe 2005, avevano richiesto infatti una cifra tra i 10 e 15 milioni per il trasferimento. Sappiamo bene che il club rossonero non paga certe somme soprattutto ai manager del calciatori. E soprattutto perché in questo modo Arda Guler sarebbe costato un investimento tra i 30 e i 35 milioni. Furlani ha provato la via del dialogo, rimanendo in contatto con la famiglia e il Fenerbache, ma alla fine ha avuto la meglio il Real Madrid.

Oggi, dopo poche ore dalla notizia del trasferimento di Guler in Spagna, ha parlato il Presidente del club turco in persona. Questo, come riporta Fabrizio Romano, ha ammesso che è stato Arda a scegliere di lasciare il Fenerbache, e che nonostante i vari di tentativi di trattenerlo, con anche delle offerte vantaggiose, non ha cambiato idea. Il classe 2005 è pronto a saltare su questo trampolino verso l’Europa che conta. Di seguito le parole del patron del Fenerbache:

“Posso confermare che Arda partirà perché vuole andarsene. Abbiamo trovato delle formule dove può restare al Fenerbahçe ma ha deciso di andarsene”.