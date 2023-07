Milan, quando si gioca il derby

Scopriamo le date delle due sfide che opporranno il Milan all’Inter. Ecco il derby di Milano nel girone di andata e in quello di ritorno

Inizio davvero in salita per il Milan di Stefano Pioli, che nelle prime dieci partite di Serie A giocherà in ordine contro la Roma, l’Inter, la Lazio, la Juve e il Napoli.

La sfida contro i nerazzurri, per il primo derby della stagione, nel massimo campionato, è così in programma il prossimo 17 settembre (in attesa chiaramente degli anticipi e dei posticipi), per la quarta giornata. Sarà la squadra di Simone Inzaghi a giocare in casa. Il ritorno, invece, è programma il 21 aprile e si scenderà in campo per il trentatreesimo turno.

Calendario del derby Milan-Inter della stagione 2023/2024

4a giornata Inter-Milan

33a 21 aprile Milan-Inter