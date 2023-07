Niente Milan, va da Ancelotti: il Real chiude per 20 milioni

Sfuma definitivamente l’ipotesi di un trasferimento al Milan: la giovane promessa è vicina al Real Madrid, si può chiudere a breve.

La società rossonera è molto attenta i giovani talenti e in queste settimane sono tanti i nomi accostati al Diavolo. Alcuni rappresentano solo idee, per altri ci sono stati dei contatti concreti.

Nella seconda categoria rientra Arda Guler, 18enne astro nascente del calcio turco. Milita nel Fenerbahce, dove ha giocato sia da trequartista sia da esterno destro offensivo. Nonostante la giovanissima età, si sente pronto per trasferirsi in una squadra importante e ha da tempo ha deciso di lasciare Istanbul.

Calciomercato Milan, Arda Guler verso la Liga

Nel contratto di Arda Guler c’è una clausola di risoluzione da 17,5 milioni di euro ed erano trapelate indiscrezioni sulla volontà del Milan di pagarla. Tuttavia, le commissioni richieste della famiglia avrebbe frenato i rossoneri. Inoltre, la concorrenza di club importanti ha rappresentato un altro ostacolo grande.

Nei giorni scorsi si è parlato dell’intenzione del Barcellona di assicurarsi il giocatore, con Deco che aveva fatto un blitz a Istanbul e il presidente Joan Laporta che aveva confermato la volontà di chiudere l’affare. Ma nelle ultime ore c’è stato l’inserimento prepotente del Real Madrid, che adesso pare davvero a un passo dall’ingaggio del ragazzo.

Secondo quanto rivelato da The Athletic e AS, Guler ha scelto di firmare per i blancos. L’annuncio potrebbe arrivare a giorni. Inizialmente sembrava che il Real Madrid volesse lasciare il giocatore in prestito al Fenerbahce per un anno, ma lui ha grande entusiasmo di vestire subito la maglia blanca e sembra che il trasferimento in Spagna sarà immediato. Arda sarà a disposizione di Carlo Ancelotti durante la preparazione estiva, poi si vedrà.

Il Barcellona era convinto di poter concludere l’affare, invece sembra ormai essere stato beffato dagli odiati rivali. Stando alle indiscrezioni, il Real Madrid dovrebbe versare al Fenerbahce 20 milioni e anche il 20% del ricavato di una eventuale futura vendita.

Nei giorni scorsi si era parlato anche di un’altra squadra spagnola, il Siviglia, come destinazione preferita dalla famiglia. Tuttavia, il club vincitore dell’ultima Europa League versa in una situazione finanziaria non ideale e non ha potuto affondare il colpo. Al Siviglia avrebbe certamente avuto spazio e meno pressioni rispetto a Barcellona o Madrid.