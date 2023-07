Rilancio Milan: offerti 22 milioni, accelerata improvvisa

Dall’Inghilterra riferiscono che il club rossonero ha alzato l’offerta per il calciatore, ma su di lui c’è anche il Lione

In questi giorni il Milan è particolarmente concentrato sulla questione dell’esterno d’attacco. L’obiettivo è quello di inserire in rosa un calciatore di alto livello che possa dare tanta qualità anche sulla fascia destra, come fa Rafael Leao su quella sinistra.

Stefano Pioli al momento ha a disposizione in quel ruolo Junior Messias e Alexis Saelemaekers, ma serve qualcosa in più per fare il salto di qualità ed è anche possibile che uno di questi due lasci il Diavolo in estate. Il brasiliano è al momento l’indiziato principale. Il Milan infatti cerca un giocatore con le sue caratteristiche, quindi molto offensivo e in grado di incidere sotto porta con tanti gol e assist.

In questo momento il club rossonero sta lavorando su due piste in particolare, che sono Samuel Chukwueze del Villareal e Christian Pulisic del Chelsea. Infatti, Arda Guler del Fenerbahce è più lontano perché su di lui c’è forte il Barcellona. Per il nigeriano e l’americano invece si sta lavorando per trovare l’accordo con i rispettivi club di appartenenza, e in particolare con il Chelsea le chance sono tante perché i rapporti fra le due società sono ottimi.

Pulisic, i rossoneri alzano la proposta

Milan e Chelsea hanno infatti già chiuso l’operazione che ha portato in rossonero Ruben Loftus-Cheek qualche giorno fa e adesso stanno parlando anche per vedere se ci sono i margini di manovra per fare anche l’affare Pulisic.

Il giocatore è in scadenza fra un anno e con il Blues ha trovato poco spazio nell’ultima stagione. Il nuovo tecnico del club londinese, Mauricio Pochettino, non lo considera centrale nel progetto, e quindi la cessione può concretizzarsi. Tuttavia, il Chelsea lo aveva prelevato a una cifra molto alta qualche anno fa dal Borussia Dortmund, e quindi non lo svende. Il primo tentativo del Milan era stato rispedito infatti al mittente. Ci sono però delle novità interessanti.

Secondo quanto riportato infatti da James Horncastle di The Athletic, il Milan si è rifatto sotto con una nuova offerta, questa volta da 22 milioni di euro complessivi. Vedremo se basterà, anche perché nel frattempo, come rivela il quotidiano inglese, c’è anche il Lione che ha presentato invece una proposta superiore, da 25 milioni di euro. Pulisic vorrebbe il Milan e questo può fare la differenza, ma sicuramente nei prossimi giorni se ne saprà di più.