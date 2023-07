Calendario Serie A 2023-2024, quando si gioca Milan-Napoli

Ecco quando ci sarà la sfida tra il Milan e i campioni d’Italia del Napoli. I rossoneri andranno prima al Maradona, ritorno a San Siro: il calendario

La Serie A ha appena stilato il calendario per la stagione 2023/2024. Il Milan inizierà la sua avventura sul campo del Bologna, poi l’esordio a San Siro, alla seconda giornata, contro il Torino di Ivan Juric. Il primo big match sarà alla terza con la sfida all’Olimpico contro la Roma, poi subito il derby contro l‘Inter.

Bisognerà aspettare la decima giornata, invece, per sfidare i campioni d’Italia in carica del Napoli. I rossoneri, che lo scorso anno hanno eliminato gli azzurri dalla Champions League, saranno così al Maradona. La sfida di San Siro, invece, è in programma al ventiquattresimo turno.