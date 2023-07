Calciomercato Milan, 25 milioni non bastano: la richiesta per l’esterno

Moretto ha fornito gli ultimi aggiornamenti su Pulisic e Chukwueze, esterni offensivi che il Milan sta trattando in queste settimane.

Il Milan vuole rinforzare in maniera importante il reparto offensivo. La dirigenza vuole regalare a Stefano Pioli due ali e un centravanti. Servono più qualità, più assist, più gol e in generale più giocate decisive.

Due obiettivi sono Christian Pulisic e Samuel Chukwueze, per entrambi sono in corso delle trattative reali. Si tratterebbe di ottimi rinforzi per le fasce offensive rossonere. Ambedue possiedono caratteristiche che rappresenterebbero dei valori aggiunti per la squadra. Il Diavolo sta cercando di ingaggiarli e ha già il loro ok al trasferimento a Milano, manca la cosa più difficile: l’accordo con i rispettivi club di appartenenza.

Calciomercato Milan, Pulisic e Chukwueze: le ultime news

Matteo Moretto, giornalista di Relevo, ha confermato che il Milan e Chelsea sono vicini all’accordo per Pulisic. Il club rossonero conta di chiudere questa settimana. La decisa volontà del giocatore americano di trasferirsi in Italia è un fattore chiave per l’operazione.

Moretto spiega anche che sono in corso anche i colloqui tra Milan e Villarreal per Chukwueze. La prima offerta verbale è da 25 milioni di euro, bonus inclusi. Il problema è che la società spagnola chiede 35 milioni per la cessione del suo esterno destro offensivo, il cui contratto scade a giugno 2024. Il giocatore è pronto a firmare con il Diavolo appena i club troveranno un accordo.

Se il nigeriano gioca prettamente a destra, invece Pulisic può essere schierato anche a sinistra ed eventualmente pure da trequartista. L’ex Borussia Dortmund è duttile tatticamente, oltre ad avere ottime qualità tecniche. Al Chelsea non è riuscito ad avere il rendimento atteso, dopo che i Blues avevano speso oltre 60 milioni per comprare il suo cartellino, però al Milan potrebbe rilanciarsi. RedBird Capital Partners, società americana proprietaria del club, lo ritiene importante anche per il suo passaporto americano.

Chukwueze è reduce da una stagione decisamente migliore: 13 gol e 11 assist in 50 partite. Ha brillato anche al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, segnando 2 gol nella vittoria per 3-2 del Villarreal. È veloce e abile nel dribbling, può essere la freccia giusta per Pioli sulla fascia destra. Vedremo se la trattativa avrà esito positivo. Ora c’è distanza tra le parti, ma l’accordo è possibile.