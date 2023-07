Chi è Antonio D’Ottavio, il “nuovo” direttore sportivo che già lavora per il Milan

Antonio D’Ottavio, al Milan dal 2017, ora fa parte del gruppo di lavoro che opera in stretto contatto con Furlani, Moncada e Pioli

“AC Milan annuncia che Paolo Maldini conclude il suo incarico nel Club, con effetto dal 5 giugno 2023. Lo ringraziamo per il suo contributo in questi anni, con il ritorno del Milan in Champions League e con la vittoria dello Scudetto nella stagione 2021/22. Le sue responsabilità saranno assegnate a un gruppo di lavoro integrato che opererà in stretto contatto con il Coach della prima squadra, riportando direttamente all’Amministratore Delegato“.

Era questo il comunicato dello scorso 6 giugno, con cui il Milan, di fatto, apriva ad una nuova era, quella che vede in prima linea Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. Paolo Maldini e Frederic Massara non sono stati dunque sostituiti da figure esterne e in questi giorni si è tanto parlato dell’esigenza di inserire all’interno della struttura un nuovo direttore sportivo. Una figura necessaria per comporre l’organigramma dirigenziale.

La figura di Antonio D’Ottavio

All’interno del Milan, così, a ricoprire il ruolo di ds sarà Antonio D’Ottavio, diventato direttore sportivo nell’aprile 2022 e inserito all’interno del gruppo di lavoro di cui parla il comunicato sopracitato.

Resta dunque chiaro il concetto – e lo ribadiamo – che le responsabilità del mercato sono nelle mani di Giorgio Furlani, oltre che di Geoffrey Moncada e di Stefano Pioli.

Antonio D’Ottavio, che in passato è stato un osservatore dell’Inter e braccio destro dell’ex direttore sportivo rossonero Massimiliano Mirabelli, è da anni (dal 2017) ormai al Milan, come Chief Scout delle squadre Under 16, 17 e 19. In precedenza ha lavorato anche per il Sunderland, oltre che per il Torino.