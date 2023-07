Chukwueze, il presidente del Villarreal punge il Milan: “Ha i soldi? Per Musacchio non li aveva”

Rog, presidente del Villarreal, ha punzecchiato il Milan in merito all’affare Chukwueze: ha citato anche Musacchio e Galliani.

Non è un segreto l’interesse del Milan per Samuel Chukwueze, esterno destro offensivo del Villarreal. Il nigeriano è stato individuato come rinforzo perfetto per una fascia nella quale Stefano Pioli ha bisogno di alzare notevolmente il livello.

Nonostante un contratto in scadenza a giugno 2024, il Submarino Amarillo ha fissato un prezzo ritenuto ancora alto: 30-35 milioni di euro. La società rossonera non vorrebbe spendere più di 25 milioni, bonus compresi. I contatti sono in corso. Il giocatore ha già detto sì a un eventuale trasferimento a Milano.

Calciomercato Milan, affare Chukwueze: la frecciata del Villarreal

Fernando Roig, presidente del Villarreal, è stato interpellato sull’interesse del Diavolo per Chukwueze e ha risposto così: “Se il Milan – riporta AS – ha lo stesso interesse di quando venne qui per Musacchio… Allora mangiamo fideuà (piatto tipico della Comunità Valenciana, ndr) e andiamo a casa. In quell’occasione venne e ci disse ‘Voglio il giocatore, ma non ho soldi’.“.

Roig fa riferimento all’estate del 2016, quando Adriano Galliani fece un tentativo per acquistare Mateo Musacchio pur non disponendo di grandi risorse economiche. Propose un prestito, però il Villarreal rifiutò in maniera netta. Il difensore argentino è poi approdato al Milan un anno dopo, quando Marco Fassone e Marco Mirabelli finalizzarono l’operazione investendo circa 17-18 milioni di euro.

Musacchio poi non ha avuto una grande carriera in maglia rossonera e nel gennaio 2021 è stato ceduto alla Lazio, dove ha militato per pochi mesi prima di restare svincolato. Non ha più giocato, è tuttora senza squadra.

Sicuramente le parole di Roig non faranno piacere al Milan e bisognerà vedere se avranno ripercussioni sulla trattativa per Chukwueze. La società rossonera è concretamente interessata, però il nigeriano ha un contratto che scade tra meno di un anno e il Villarreal non può pretendere di fissare un prezzo troppo alto.

O meglio… Può farlo, però non deve lanciare inutili frecciatine a un club che magari fa una valutazione diversa del cartellino in virtù di questa situazione contrattuale. Roig poteva porsi in maniera diversa. Vedremo se l’operazione Chukwueze si concretizzerà o meno. Il nigeriano sarebbe un buon rinforzo per Pioli.