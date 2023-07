Il terzino con lo scambio: solo conferme per il Milan

Il Milan potrebbe chiudere l’acquisto di un nuovo giocatore, attraverso uno scambio: arrivano conferme, con i rossoneri pronti a sfidare Inter e Juventus

Arrivano solo conferme in merito alla possibile trattativa per l’acquisto del terzino: il Milan è pronto a mettere sul piatto il cartellino di un calciatore, che non rientra nei piani societari.

Stiamo parlando di Singo, che durante questa sessione di calciomercato è pronto a lasciare il Torino. Il giocatore ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno ed è intenzionato a vivere un’esperienza con un nuovo club di alto. Nei giorni scorsi si è parlato dell’interessamento da parte del club rossonero, interessamento confermato da parte de La Stampa, che scrive di un contatto tra le parti, con i rossoneri che avrebbero sondato la possibilità di aprire una vera e propria trattativa.

Il Torino, sul mercato, si è già cautelato, mettendo le mani su Bellanova, ed è pronto a trattare la cessione di Singo per una cifra vicina ai 12 milioni di euro. Meno, dunque, di quanto ipotizzato nelle scorse ore. I granata temono di perdere a zero il giocatore, ma al momento non sembrano, comunque, disposti ad accettare contropartite tecniche. Il giornale conferma, però, la possibilità Junior Messias, che al Torino è sempre piaciuto.

Nei prossimi giorni capiremo, dunque, se la trattativa tra il Milan e il Torino decollerà per davvero. I rossoneri, che vogliono un rinforzo sulla destra, per far rifiatare Davide Calabria, devono però fare i conti con la concorrenza dell’Inter. Ancora una volta i nerazzurri sulla strada del Diavolo. Per quanto riguarda la Juventus, di cui si è parlato in precedenza, La Stampa sottolinea come il giocatore sia stato proposto.

Derby infinito con l’Inter

Milan o Inter. Anche Singo sembra di fronte ad un bivio. Un bivio di fronte al quale si è trovato anche Marcus Thuram, che alla fine ha deciso di sposare il progetto nerazzurro, con Beppe Marotta che ha messo di più sul tavolo rispetto a Giorgio Fulani.

Ora oltre all’esterno del Torino ci sono altri calciatori che sono stati accostati ad entrambe le squadre, a partire da Musah, per il quale il Diavolo, però, è in vantaggio. Sullo sfondo resta Milinkovic-Savic, che appartiene alla categoria dei sogni quasi impossibili. Il giocatore è certamente il preferito di Stefano Pioli e Simone Inzaghi, ma la spesa da affrontare appare davvero elevata. Almeno 40 milioni di euro per il cartellino e 5/6 milioni di euro netti a stagione (senza Decreto Crescita) per il calciatore. Ecco perché ad oggi è da escludere un suo approdo a Milano.