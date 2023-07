Milan e Monza creano il “Trofeo Silvio Berlusconi”: ad agosto la prima edizione

Ufficiale la creazione del “Trofeo Silvio Berlusconi”: la partita verrà di fronte Milan e Monza, c’è anche la data già programmata.

Silvio Berlusconi ha fatto la storia del Milan e anche del Monza. In trentuno anni in rossonero ha vinto la bellezza di ventinove trofei e poi da patron del club brianzolo ha conquistato una storia promozione in Serie A.

Meno di un mese fa c’è stata la scomparsa, ma Milan e Monza hanno deciso di omaggiarlo istituendo il “Trofeo Silvio Berlusconi”. Si tratta di una partita amichevole che i due club amati dall’ex proprietario disputeranno ogni anno.

Trofeo Silvio Berlusconi: quando si giocherà

La prima edizione si terrà l’8 agosto 2023. Il match si disputerà presso l’U-Power Stadium di Monza a partire dalle ore 21:00. Nelle stagioni successive ci sarà un’alternanza tra gli stadi delle due società. Quindi, l’anno prossimo si giocherà a San Siro.

Non sorprende la decisione presa da Milan e Monza, che omaggiano una persona che è stata fondamentale nella storia dei due club. Con i suoi investimenti ha permesso ai tifosi di sognare e soprattutto quelli rossoneri provano una grande riconoscenza. La società brianzola è stata acquisita da Fininvest solo nel settembre 2018, però in pochi anni è stato realizzato qualcosa di importante e Berlusconi ha lasciato grandi ricordi.

Da ricordare che l’ex patron in passato aveva istituito il “Trofeo Luigi Berlusconi” dedicato a suo padre. La prima edizione si svolse nel 1991 e l’avversaria fu la Juventus. Poi il Milan ha sfidato anche Inter, Real Madrid, Bayern Monaco e San Lorenzo. La Juve è stata la squadra con la quale ha avuto più confronti.

Quando Berlusconi ha preso le redini del Monza, si è disputata una sola edizione nel 2021: anche in quella occasione fu la Juventus la rivale. Il 31 luglio i bianconeri vinsero 2-1 in Brianza.