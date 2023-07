Milan, Pulisic è in pugno: passi avanti per Reijnders

Gianluca Di Marzio fornisce le ultime cruciali novità sul mercato del Milan. Focus su Christian Pulisic e Tijjani Reijnders. Tutti i dettagli

Il Milan continua a lavorare sodo sul mercato. C’è fretta, adesso sì, ancor di più dopo l’uscita del calendario della nuova Serie A. Il Diavolo dovrà subito affrontare sfide difficili. Non solo derby, ma anche i big match contro Roma, Juventus e Napoli. Il tutto nelle prime giornate. Serve che la squadra con i nuovi innesti arrivi ben collaudata. Chi ben comincia è a metà dell’opera si dice solitamente.

Per questo, Giorgio Furlani ha accelerato nelle trattative per i rinforzi da portare a Milanello. Almeno due giocatori si vogliono portare a Stefano Pioli entro il 10 luglio, data dell’inizio del raduno precampionato. Come conferma Gianluca Di Marzio stasera, a Sky Calciomercato l’Originale, è ormai ad un passo l’arrivo di Christian Pulisic a Milano. Il giornalista afferma che il Milan ha il giocatore in pugno. E’ stata ritoccata l’offerta: è di 20 milioni più bonus la cifra messa sul piatto del Chelsea.

Si aspetta solo l’ok definitivo dei blues. Dopodiché Pulisic potrà sbarcare in Italia. Al giocatore è stato promesso un contratto di quattro anni a 4 milioni di euro a stagione. Per Pioli rappresenterebbe il trequartista tanto desiderato da piazzare dietro la punta, ma anche esterno destro d’attacco all’occorrenza. Ma andiamo al mercato del centrocampo. Anche su questo fronte Di Marzio riporta novità fondamentali.

Milan, capitolo Reijnders: le ultime da Di Marzio

Gianluca Di Marzio fa un focus anche su Tijjani Reijnders, il centrocampista scelto da Moncada e Pioli per rinforzare il reparto. Visto come il sostituto ideale di Ismael Bennacer, l’olandese classe 1998 ha scelto il Milan. Come sappiamo, infatti, i rossoneri hanno l’ok totale del giocatore, assolutamente convinto di sposare la causa rossonera. C’è però ancora distanza tra il club rossonero e l’AZ Alkmaar. La richiesta è di 25 milioni di euro, il Milan è arrivato circa a 20 milioni bonus inclusi. Ma il dialogo continua tra le parti riferisce Di Marzio. I due club stanno provando a limare la distanza e anche oggi ci sono stati piccoli passi avanti.

Ma la sensazione è che ci vorrà ancora un pò di tempo dato che il club olandese sta facendo una certa resistenza. Entro il weekend, dunque, potrebbe arrivare la chiusura dell’affare per Christian Pulisic. Per il classe 1998 Tijjani qualche giorno in più. Non ci resta dunque che avere un altro di pò pazienza.