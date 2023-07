Di Marzio: “Origi vuole restare al Milan. Genoa su Colombo”

Di Marzio a Sky ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul calciomercato del Milan: tra entrate e uscite c’è tanto da fare per i rossoneri.

Stasera Gianluca Di Marzio nello speciale Calciomercato L’Originale su Sky Sport ha fatto il punto sulle ultime trattative che riguardano il Milan. Ci sono alcune conferme importanti.

Innanzitutto il giornalista ha confermato che è ormai fatta per Christian Pulisic, che arriverà dal Chelsea per 20 milioni di euro più bonus. Si stanno sistemando gli ultimi dettagli burocratici, poi si potranno organizzare le visite mediche e l’ex Borussia Dortmund potrà iniziare a lavorare a Milanello agli ordini di Stefano Pioli.

C’è anche un accelerata per Tijjani Reijnders dell’AZ Alkmaar. Le parti sono più vicine all’accordo e il centrocampista olandese spera di approdare presto a Milano. Ovviamente, il club di via Aldo Rossi poi prenderà anche un terzo rinforzo in mediana. Tra i nomi ci sono Yunus Musah del Valencia e Nicolas Dominguez del Bologna. Ma non sono gli unici.

Calciomercato Milan: le ultime su Morata, Colombo e Origi

Per quanto riguarda l’attacco, si parla molto di Alvaro Morata e Di Marzio ha specificato una cosa importante. Per lo stipendio dello spagnolo il Milan non potrà usufruire del Decreto Crescita, perché non è stato per due anni lontano dall’Italia. Dunque, nessuna agevolazione fiscale che farebbe dimezzare le tasse.

In uscita ci sono Junior Messias, forse anche Alexis Saelemaekers, sicuramente Ante Rebic, bisogna capire cosa ne sarà di Yacine Adli. E Divock Origi? Di Marzio spiega che, al momento, il belga non vorrebbe andare via. Vuole dimostrare di poter fare bene al Milan dopo una stagione negativa.

Per quanto riguarda Lorenzo Colombo, c’è un concreto interesse del Genoa. Mister Pioli intende portarlo in ritiro e poi valutarlo. Il club ligure rimarrà in agguato, prima di virare eventualmente su altri obiettivi.