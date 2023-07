Milan, blitz per chiudere: fumata bianca in arrivo

Il Milan è pronto a mettere le mani sul calciatore: volo in Olanda per forzare la mano e chiudere definitivamente l’affare per il centrocampista tanto desiderato da Stefano Pioli

Oggi è la giornata di Luka Romero. L’attaccante, dopo l’avventura con la maglia della Lazio, è pronto a legarsi al Milan. Il calciomercato dei rossoneri, chiaramente, non si fermerà qui.

Stefano Pioli deve riuscire a mettere le mani almeno su un paio di centrocampisti, due esterni/trequartisti e una punta che possa dare il cambio ad Olivier Giroud. Tante operazioni per una squadra che ha bisogno di colmare diverse lacune. In questi giorni sono diverse le trattative calde: una di queste è certamente quella che potrebbe portare Tijjani Reijnders al Milan. Il Diavolo ha premuto il piede sull’acceleratore, avviando una trattativa ufficiale con l’AZ Alkmaar, dopo aver ottenuto il sì del centrocampista. L’olandese vuole giocare a San Siro e spera che l’affare possa andare in porto a breve. La distanza è davvero minima – ballano un paio di milioni tra offerta e richiesta – e tutto lascia pensare che la fumata bianca possa arrivare a breve.

Per accelerare la trattativa – come riporta Repubblica.it – sono volati in Olanda degli intermediari incaricati dal Milan. Sono già arrivati e sperano di chiudere per una cifra di poco sotto i 20 milioni di euro.

Milan, nuovi rinforzi a centrocampo

Stefano Pioli, nel corso del summit di lunedì, ha ribadito il suo sì a Reijnders, e si augura di averlo presto a disposizione, anche perché la coperta a centrocampo, in questo momento è davvero corta.

Dopo l’addio di Sandro Tonali e le partenze di Vranckx e Bakayoko, erano rimasti i soli Pobega e Krunic, visto l’infortunio di Bennacer, che dovrà star fuori almeno fino a dicembre.

Dopo il colpo Loftus-Cheek, il Milan è dunque pronto a mettere le mani su almeno altri due centrocampisti. Uno di questi dovrebbe essere Reijnders, l’altro? Il Diavolo è in pressing su Musah, ma il Valencia tentenna in attesa di altre offerte dall’Inghilterra, dove piace a West Ham e Fulahm. Chissà dunque, che il secondo centrocampista, verosimilmente una mezzala non sia una sorpresa, un nome diverso da quelli usciti in questi giorni. Non sarà Samardzic, ad esempio, il rinforzo per la mediana. Tra il Milan e l’Udinese, infatti, non c’è al momento alcuna trattativa.