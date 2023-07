Milan, il bomber non ci sta: “Non sono rotto, fake news”

L’attaccante, accostato al Milan, prende posizioni in merito a presunte voci sulle sue condizioni. Il calciatore no ci sta: “Non ho infortuni, il mio piede sta bene”

E’ riuscito a chiudere la stagione in doppia cifra, nonostante qualche problema fisico lo abbia condizionato più del previsto.

Marko Arnautovic, lo scorso campionato, ha giocato ventitré partite, per un totale di circa 1600 minuti, riuscendo a segnare be dieci gol. L’austriaco, che lo scorso 19 aprile ha compiuto 34 anni, ha così dimostrato di essere un centravanti di assicuro affidamento in Serie A, andando in doppia cifra per il secondo anno consecutivo. Due stagioni fa, erano state trentaquattro le partite disputate, tra il massimo campione e la Coppia Italia, con ben quindici centri.

Non è, dunque, un caso se Arnautovic fosse stato scelto per raccogliere l’eredità di Zlatan Ibrahimovic da Paolo Maldini e Frederic Massara. La pista era davvero calda, ma l’addio della bandiera rossonera ha interrotto tutto. E’ difficile che la trattativa per l’austriaco possa riaprirsi, ma nel calciomercato, mai dire mai, anche perché il Milan, al momento, non ha ancora chiuso per il centravanti.

Arnautovic, nel frattempo, ha rassicurato tutti in merito alle sue condizioni. Anzi, quello del calciatore è stato un vero e proprio sfogo: “Basta diffondere fake news su di me – riporta Sportmediaset -. Non ho infortuni, il mio piede sta bene. Sono in forma e mi sto già preparando per la stagione in arrivo“. Un messaggio che Arnautovic ha voluto mandare a tutti, magari anche al Milan, che ad oggi, però, non ci sta pensando.

Caccia al centravanti per il Milan

L’acquisto di un centravanti è un’esigenza per il Milan. I rossoneri hanno bisogno di un calciatore che affianchi Olivier Giroud. L’attacco, di fatto, lo scorso anno, è stato tutto sulle spalle del francese. Divock Origi ha deluso le attese ampiamente, riuscendo a segnare solamente due gol, contro Monza e Sassuolo. Serve un giocatore capace di andare in doppia cifra.

Arnautovic, come detto, era soprattutto un’idea di Maldini e Massara. Oggi il nome più caldo, nonostante tante difficoltà, legate a stipendio e costo del cartellino, è quello di Alvaro Morata. Lo spagnolo è una garanzia, piace a Stefano Pioli e conosce bene la Serie A. Sullo sfondo restano profili più giovani come Openda e Balogun, che vengono però valutati davvero tanti dai loro club.