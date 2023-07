Milan, nuova mossa per Chukwueze: una contropartita nell’affare

I rossoneri e il sottomarino giallo continuano a trattare per l’esterno nigeriano: il Diavolo può inserire anche un calciatore

Sono ore calde per quanto riguarda il mercato del Milan. Grazie alla cessione di Sandro Tonali al Newcastle, per la cifra monstre di 70 milioni più bonus, il club rossonero ha potuto cominciare a fare sul serio anche con il mercato in entrata.

Il primo colpo importante è stato Ruben Loftus-Cheek per il centrocampo, anche se per la mediana non basta di certo, visto l’infortunio che terrà Ismael Bennacer lontano dal campo per un bel po’. Reijnders dell’AZ Alkmaar è l’altro obiettivo per il centrocampo. La società non dimentica però che c’è da rinforzare anche la trequarti, dove serve un giocatore che possa intanto rimpiazzare Brahim Diaz, ma anche e soprattutto un esterno d’attacco di livello.

Sulla sinistra è chiaramente intoccabile Rafael Leao, con Ante Rebic che per ora, a meno di una cessione, rappresenta l’alternativa. Dall’altra parte invece serve qualcosa in più e per questo si punta a un giocatore mancino, che possa quindi convergere verso l’interno con il suo piede forte. Al momento i principali obiettivi del Diavolo sono due, ovvero Christian Pulisic e Samuel Chukwueze. Entrambi hanno un valore importante e il Milan continua a trattare,

Yacine Adli può entrare nell’affare

Per quanto riguarda il calciatore del Villarreal, c’è grande interesse da parte dei rossoneri, che hanno addirittura messo da parte l’operazione del giapponese Daichi Kamada per tenere libero il posto da extra-comunitario.

L’offerta del Milan al momento per ventiquattrenne nigeriano è di circa 20 milioni di euro, ma il sottomarino giallo non sembra ancora soddisfatto della proposta e le parti continuano a trattare. Nelle ultime ore dalla Spagna si è vociferato anche del possibile inserimento di una contropartita, anche se in prestito. Il portalo Elgoldigital.com spiega infatti che nella trattativa potrebbe anche essere inserito Yacine Adli, che andrebbe al club spagnolo a titolo temporaneo.

Il francese cerca infatti una nuova avventura dopo una stagione dove ha trovato pochissimo spazio. Ricordiamo che Chukwueze ha raccolto 6 gol e 5 assist in quest’ultimo campionato di Liga, ma anche realizzato 2 reti in Conference League. Il Villarreal si è già cautelato per una sua eventuale partenza perché ha chiuso l’acquisto per il cileno Ben Brereton Diaz dal Blackburb, che gioca nello stesso ruolo.