Milan, nuova offerta per Reijnders: tutti i dettagli

Il giornalista ha riportato novità sull’affare Reijnders tra Milan e AZ Alkmaar. I rossoneri hanno alzato nuovamente l’offerta. Cifre e dettagli

Il Milan fa sul serio in questo mercato estivo. E’ in atto un processo di rafforzamento netto della rosa. Dopo Loftus-Cheek, Sportiello e Luka Romero, oggi è stato il giorno di Christian Pulisic. Giorgio Furlani è riuscito infatti a strappare l’accordo totale al Chelsea. Dopo l’ultima offerta da 20 milioni di euro più bonus, i blues non hanno potuto far altro che accettare la volontà del loro giocatore di trasferirsi in Italia.

Il fuoriclasse americano è adesso atteso a Milano. Facile che sia programmato per lunedì il suo sbarco. Ma in attesa del suo arrivo, il Milan non smette di certo di lavorare sul mercato. Adesso, si proverà il tutto per tutto per chiudere l’affare Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese dell’AZ Alkmaar è a un passo dal Milan. Manca l’intesa con il club, che si sta dimostrando osso duro tirando la corda a suo favore.

E’ stata infatti rifiutata anche l’ultima offerta da 19 milioni di euro bonus inclusi. La richiesta dell’AZ è al momento ferma a 25 milioni per l’assoluto talento della metà campo. Ma come riporta Gianluigi Longari, oggi è partita l’ennesima offensiva dei rossoneri. Altra offerta al rialzo. Tutti i dettagli di seguito.

Milan, obiettivo Reijnders: altra offerta all’AZ

Il giornalista di Sportitalia fa sapere che il Milan ha aumentato nella giornata di oggi la sua offerta all’AZ Alkmaar per Tijjani Reijnders. Da 19 milioni a 21 milioni bonus inclusi. Dunque, c’è stato un notevole avvicinamento alle pretese economiche degli olandesi. Adesso, si attende la risposta. L’AZ potrebbe scegliere di tirare ancora la corda, consapevole dell’ultimo interesse di alcuni club inglesi per il suo gioiello del centrocampo.

Nessuna altra offerta è ancora pervenuta dall’Inghilterra. Al momento solo sondaggi. Ma il Milan deve spingere forte sull’acceleratore per aggiudicarsi il giocatore e consegnarlo quanto prima a Stefano Pioli. Lunedì avrà inizio il raduno pre-stagionale della squadra, e come per Pulisic si vuole accelerare nel processo di ambientamento di Reijnders. Non dimentichiamo che il reparto di centrocampo è attualmente in apnea. La cessione di Tonali e l’infortunio di Bennacer obbligano il Milan ad agire quanto prima sul mercato.

E’ arrivato Loftus-Cheek, ma al momento manca l’altro titolare da affiancargli. Con Reijnders il Milan ha concordato ogni dettaglio personale da settimane (1,8 milioni a stagione per cinque anni), e il giocatore ha dato l’assoluta priorità al Diavolo. La sensazione è che basterà un’ultima leggera spinta per chiudere definitivamente l’affare.