Milan, sirene dall’Arabia: lo vogliono

Matteo Moretto riporta delle novità di mercato davvero cruciali. Il club saudita è piombato sull’attaccante, obiettivo di mercato del Milan. Maxi offerta sul piatto

Il Milan ha il grande dovere di rinforzare il suo attacco in vista della prossima stagione. Il solo Olivier Giroud non può più bastare. A quasi 37 anni il centravanti rossonero ha già fatto il massimo la scorsa stagione, quando Divock Origi e Ante Rebic hanno fatto mancare il loro contributo. La prossima stagione, per competere su più fronti, servirà un reparto d’attacco completo, efficiente e produttivo.

Giorgio Furlani ha già adocchiato diversi profili. Piacciono in particolare Alvaro Morata, Gianluca Scamacca e Boulaye Dia. Ma il nome più caldo è indubbiamente quello dello spagnolo dell’Atletico Madrid. Come vi abbiamo raccontato, in settimana ci sono stati i primi veri contatti tra il Milan e gli agenti di Morata. L’ex Juventus ha aperto al ritorno in Italia. C’è una clausola rescissoria che sembra vantaggiosa a legarlo all’Atletico Madrid, e dovrebbe aggirarsi sui 10 milioni di euro. Le voci sono però contrastanti, perché diverse altre fonti affermano che la clausola ha un valore ben più alto, simile ai 20 o 30 milioni.

Il Milan sta ragionando sull’affare, convinto che Morata ha le caratteristiche giuste per fare bene in Italia. Ci sarebbe anche il nodo ingaggio da risolvere, ma a preoccupare nelle ultime ore è un altro aspetto. Lo spagnolo è finito nel mirino di un club saudita.

Morata, maxi offerta dall’Arabia

L’Arabia Saudita pare aver l’intenzione di colonizzare il calcio europeo con le sue ingenti disponibilità economiche. Sta facendo la spesa nei più grandi campionati in questa finestra del mercato estivo. E l’ultimo finito nel mirino è proprio Alvaro Morata. A riportare la notizia è l’autorevole Matteo Moretto, che fa sapere che è in particolare l’Al-Ettifaq ad esser interessato nel concreto all’attaccante spagnolo. A far più paura è la cifra già offerta dal club saudita a Morata: si tratta di 40 milioni di euro a stagione più 10 milioni alla firma.

Cifre pazze, enormi, e che hanno portato il giocatore a riflettere. Alvaro Morata, sottolinea la fonte, ci sta dunque pensando seriamente. Il Milan rimane in corsa riferisce Moretto, fiducioso che l’attaccante ex Juventus preferisca il prestigio ai soldi. La sensazione è che nelle prossime ore si potranno avere aggiornamenti sulla vicenda. Un fatto appare certo: Morata lascerà l’Atletico in questo mercato, non più soddisfatto in Liga e soprattutto alla corte di Diego Pablo Simeone.